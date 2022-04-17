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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Spor
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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-0 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-0 yendi.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmanın her iki yarısında da üstünlük sağlayan Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karadeniz takımının gollerini 67. dakikada Lidiane Lopes Riberio ve 80. dakikada Dilara Sürül kaydetti.

Futbolcular, galibiyeti Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ve taraftarlarla kutladı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ereğli Belediyespor, Karadeniz, Futbol, Spor, Haberler

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