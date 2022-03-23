Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

KAYSERİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin erteleme maçında Dudulluspor, deplasmanda Yukatel Kayseri Kadın FK'yi 1-0 yendi.

Hava muhalefetinden dolayı 7. haftadan ertelenen maç, Sümer Spor Tesisleri'nde oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli mücadele etti, kaleye atılan şutlar etkili olamadı.

Maçın ikinci yarısında rakibine üstünlük kuran Dudulluspor, 80. dakikada Tuana Naz'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.