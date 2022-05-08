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Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

AA - Hikmet Temeş - Spor
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Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 22. haftasında Hakkarigücü Spor, Trabzonspor A.Ş'ye 4-2 yenildi.

HAKKARİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 22. haftasında Hakkarigücü Spor, Trabzonspor A.Ş'ye 4-2 yenildi.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada Hakkari ekibi, Trabzonspor AŞ'yi konuk etti.

Ev sahibi Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı aldığı mağlubiyetle 43 puanda kaldı, rakibi Trabzonspor AŞ ise puanını 24'e çıkardı.

Karşılaşmayı Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve çok sayıda taraftar izledi.

AA / Hikmet Temeş - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Trabzonspor, Hakkari, Futbol, Spor, Haberler

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