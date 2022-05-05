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Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

AA - Murat Asil - Spor
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Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Kayseri ile Galatasaray Hepsiburada 0-0 berabere kaldı.

KAYSERİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Kayseri ile Galatasaray Hepsiburada 0-0 berabere kaldı.

Vali Nihat Canpolat Sümer 2 No'lu Saha'da oynanan müsabakada Kayseri ekibi, Galatasaray Hepsiburada'yı konuk etti.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da takımlar gol bulamayınca maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Galatarasay'dan Samia Adam kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

AA / Murat Asil - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Galatasaray, Kayseri, Futbol, Spor, Haberler

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