Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
AA - Murat Asil - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Kayseri ile Galatasaray Hepsiburada 0-0 berabere kaldı.
KAYSERİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Kayseri ile Galatasaray Hepsiburada 0-0 berabere kaldı.
Vali Nihat Canpolat Sümer 2 No'lu Saha'da oynanan müsabakada Kayseri ekibi, Galatasaray Hepsiburada'yı konuk etti.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da takımlar gol bulamayınca maç golsüz eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Galatarasay'dan Samia Adam kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
AA / Murat Asil - Spor