Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Hakkarigücü Spor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 5-1 mağlup etti - Haberler

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Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Hakkarigücü Spor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 5-1 mağlup etti

AA - Hikmet Temeş - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 20. haftasında Hakkarigücü Spor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 5-1 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 20. haftasında Hakkarigücü Spor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 5-1 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada Hakkari ekibi, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u konuk etti.

Grupta üst sıraları hedefleyen ve ligde gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Hakkarigücü, rakibini 5-1 mağlup etti. Hakkari ekibi, bu galibiyetle puanını 43'e çıkardı.

Karşılaşmayı izleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, maçın ardından sporcuları tebrik etti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş ve çok sayıda taraftar izledi.

AA / Hikmet Temeş - Spor

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