Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Lig
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü Spor, konuk ettiği KDZ Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü Spor, konuk ettiği KDZ Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısında takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.
Maçın son dakikalarında bulduğu golle maçı 1-0 kazanan Hakkarigücü, puanını 6'ya çıkarttı.
Kaynak: AA / Spor