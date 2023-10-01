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Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Lig

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü Spor, konuk ettiği KDZ Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü Spor, konuk ettiği KDZ Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısında takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

Maçın son dakikalarında bulduğu golle maçı 1-0 kazanan Hakkarigücü, puanını 6'ya çıkarttı.

Kaynak: AA / Spor

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