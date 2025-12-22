Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'in 17. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Galatasaray ligin ilk yarısını lider bitirdi.
Ligde günün ilk maçında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yi 5-1 yenerken, günün diğer karşılaşmasında, Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
Galatasaray zirvede bitirdi
Sezonun ilk yarısını Kasımpaşa mücadelesiyle tamamlayan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını da 42'ye yükseltti.
En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısını da zirvede tamamlamayı başardı.
Namağlup tek takım Fenerbahçe
İlk yarının son haftasında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Puanını 39'a yükselten sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında mağlubiyet yaşamayan tek ekip oldu.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ikas Eyüpspor ve Zecorner Kayserispor, sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan takımlar oldu.
Sonuçlar
Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: 2-1
TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: 1-1
ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 0-3
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-0
Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-0
Göztepe-Samsunspor: 2-0
Galatasaray-Kasımpaşa: 3-0
RAMS Başakşehir-Gaziantep FK:
Gençlerbirliği-Trabzonspor:
Puan durumu
Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|27
|42
|2.FENERBAHÇE
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|25
|39
|3.TRABZONSPOR
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|13
|35
|4.GÖZTEPE
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|12
|32
|5.BEŞİKTAŞ
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|8
|29
|6.SAMSUNSPOR
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|2
|25
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|9
|23
|8.KOCAELİSPOR
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|-2
|23
|9.GAZİANTEP FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|-6
|23
|10.CORENDON ALANYASPOR
|17
|4
|9
|4
|16
|15
|1
|21
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|-3
|18
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|-4
|18
|13.TÜMOSAN KONYASPOR
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|-8
|17
|14.KASIMPAŞA
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|-10
|15
|15.HESAP.COM ANTALYASPOR
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|-15
|15
|16.ZECORNER KAYSERİSPOR
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|-17
|15
|17.İKAS EYÜPSPOR
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|-14
|13
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|-18
|9
İkinci yarının ilk hafta programı
Trendyol Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftası 17 Ocak'ta başlayacak.
Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 18. hafta programı şöyle:
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)