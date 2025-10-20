Haberler

Süper Lig'de 9. Hafta Tamamlandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde ikas Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 25 çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.

Çaykur Rizespor'u rakip sahada 2-1 yenen Trabzonspor üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe, topladığı 19 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: 2-3

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-2

RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2

Zecorner Kayserispor-Samsunspor: 1-3

Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-0

Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: 3-2

Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: 2-0

Puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY98102241825
2.TRABZONSPOR9621157820
3.FENERBAHÇE9540146819
4.GAZİANTEP FK95221514117
5.GÖZTEPE 9441113816
6.SAMSUNSPOR9441139416
7.BEŞİKTAŞ84131311213
8.CORENDON ALANYASPOR9342119213
9.TÜMOSAN KONYASPOR83231512311
10.HESAP.COM ANTALYASPOR93151116-510
11.KASIMPAŞA9234811-39
12.ÇAYKUR RİZESPOR82241013-38
13.GENÇLERBİRLİĞİ9225913-48
14.İKAS EYÜPSPOR9225611-58
15.KOCAELİSPOR9225814-68
16.RAMS BAŞAKŞEHİR813479-26
17.ZECORNER KAYSERİSPOR9054620-145
18.FATİH KARAGÜMRÜK9108820-123

10. hafta

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın maç programı şöyle:

24 Ekim Cuma:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
