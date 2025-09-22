Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.
Ligde haftanın önemli maçlarında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa ile, Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Göztepe-Beşiktaş: 3-0
Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: 1-0
Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: 1-1
Trabzonspor-Gaziantep FK: 1-1
RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 1-1
Kocaelispor-Çaykur Rizespor: 1-1
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-1
Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3-2
Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|6
|6
|0
|0
|18
|2
|16
|18
|2.GÖZTEPE A.Ş.
|6
|3
|3
|0
|10
|2
|8
|12
|3.FENERBAHÇE
|6
|3
|3
|0
|10
|5
|5
|12
|4.SAMSUNSPOR
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11
|5.TRABZONSPOR
|6
|3
|2
|1
|5
|3
|2
|11
|6.HESAP.COM ANTALYASPOR
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|1
|10
|7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|6
|3
|1
|2
|8
|10
|-2
|10
|8.CORENDON ALANYASPOR
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|2
|9
|9.TÜMOSAN KONYASPOR
|5
|2
|1
|2
|10
|7
|3
|7
|10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|5
|1
|3
|1
|5
|4
|1
|6
|11.BEŞİKTAŞ
|4
|2
|0
|2
|4
|7
|-3
|6
|12.KASIMPAŞA
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|-2
|5
|13.ÇAYKUR RİZESPOR
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|-4
|5
|14.ZECORNER KAYSERİSPOR
|5
|0
|4
|1
|4
|8
|-4
|4
|15.İKAS EYÜPSPOR
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|-6
|4
|16.GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|1
|0
|5
|4
|9
|-5
|3
|17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|6
|1
|0
|5
|4
|12
|-8
|3
|18.KOCAELİSPOR
|6
|0
|2
|4
|3
|9
|-6
|2
7. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
26 Eylül Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
27 Eylül Cumartesi:
17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
28 Eylül Pazar:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)
20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
29 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)