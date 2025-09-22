Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Ligde haftanın önemli maçlarında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa ile, Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Göztepe-Beşiktaş: 3-0

Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: 1-0

Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: 1-1

Trabzonspor-Gaziantep FK: 1-1

RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 1-1

Kocaelispor-Çaykur Rizespor: 1-1

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-1

Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3-2

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 6 6 0 0 18 2 16 18 2.GÖZTEPE A.Ş. 6 3 3 0 10 2 8 12 3.FENERBAHÇE 6 3 3 0 10 5 5 12 4.SAMSUNSPOR 6 3 2 1 8 6 2 11 5.TRABZONSPOR 6 3 2 1 5 3 2 11 6.HESAP.COM ANTALYASPOR 6 3 1 2 7 6 1 10 7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 6 3 1 2 8 10 -2 10 8.CORENDON ALANYASPOR 6 2 3 1 8 6 2 9 9.TÜMOSAN KONYASPOR 5 2 1 2 10 7 3 7 10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 5 1 3 1 5 4 1 6 11.BEŞİKTAŞ 4 2 0 2 4 7 -3 6 12.KASIMPAŞA 6 1 2 3 5 7 -2 5 13.ÇAYKUR RİZESPOR 5 1 2 2 3 7 -4 5 14.ZECORNER KAYSERİSPOR 5 0 4 1 4 8 -4 4 15.İKAS EYÜPSPOR 6 1 1 4 4 10 -6 4 16.GENÇLERBİRLİĞİ 6 1 0 5 4 9 -5 3 17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 6 1 0 5 4 12 -8 3 18.KOCAELİSPOR 6 0 2 4 3 9 -6 2

7. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

26 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)