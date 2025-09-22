Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Ligde haftanın önemli maçlarında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa ile, Trabzonspor ise evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Göztepe-Beşiktaş: 3-0

Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: 1-0

Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: 1-1

Trabzonspor-Gaziantep FK: 1-1

RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 1-1

Kocaelispor-Çaykur Rizespor: 1-1

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-1

Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3-2

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY 66001821618
2.GÖZTEPE A.Ş.6330102812
3.FENERBAHÇE 6330105512
4.SAMSUNSPOR 632186211
5.TRABZONSPOR 632153211
6.HESAP.COM ANTALYASPOR631276110
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 6312810-210
8.CORENDON ALANYASPOR62318629
9.TÜMOSAN KONYASPOR521210737
10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ51315416
11.BEŞİKTAŞ 420247-36
12.KASIMPAŞA 612357-25
13.ÇAYKUR RİZESPOR 512237-45
14.ZECORNER KAYSERİSPOR504148-44
15.İKAS EYÜPSPOR6114410-64
16.GENÇLERBİRLİĞİ610549-53
17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK6105412-83
18.KOCAELİSPOR602439-62

7. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

26 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500
