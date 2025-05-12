Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı.
Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı.
Haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor, sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek puanını 86'ya çıkardı. Sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, bir puan alması halinde üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 1-4
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-3
Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Adana Demirspor: 4-1
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 1-1
Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: 3-1
NOT: Reeder Samsunspor, haftayı bay geçti.
Puan durumu
Ligde 35. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|33
|27
|5
|1
|84
|31
|53
|86
|2.FENERBAHÇE
|33
|24
|6
|3
|84
|33
|51
|78
|3.BEŞİKTAŞ
|33
|16
|10
|7
|53
|33
|20
|58
|4.REEDER SAMSUNSPOR
|33
|17
|6
|10
|50
|38
|12
|57
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR
|33
|15
|6
|12
|55
|49
|6
|51
|6.İKAS EYÜPSPOR
|34
|14
|8
|12
|49
|44
|5
|50
|7.GÖZTEPE
|33
|12
|11
|10
|54
|41
|13
|47
|8.TRABZONSPOR
|33
|12
|10
|11
|53
|42
|11
|46
|9.KASIMPAŞA
|33
|11
|13
|9
|57
|56
|1
|46
|10.TÜMOSAN KONYASPOR
|34
|13
|7
|14
|43
|46
|-3
|46
|11.BELLONA KAYSERİSPOR
|33
|11
|11
|11
|43
|51
|-8
|44
|12.ONVO ANTALYASPOR
|33
|12
|7
|14
|36
|58
|-22
|43
|13.GAZİANTEP FK
|33
|12
|6
|15
|41
|46
|-5
|42
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|33
|12
|4
|17
|39
|52
|-13
|40
|15.CORENDON ALANYASPOR
|33
|10
|8
|15
|38
|48
|-10
|38
|16.NET GLOBAL SİVASSPOR
|34
|9
|8
|17
|44
|57
|-13
|35
|17.SİPAY BODRUM FK
|33
|9
|8
|16
|24
|37
|-13
|35
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|33
|4
|8
|21
|36
|67
|-31
|20
|19.ADANA DEMİRSPOR
|33
|2
|4
|27
|29
|83
|-54
|-2
36. hafta
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
18 Mayıs Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
NOT: Konyaspor, 36. haftayı bay geçecek.