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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
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Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı.

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor, sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek puanını 86'ya çıkardı. Sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, bir puan alması halinde üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 1-4

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-3

Trabzonspor-Galatasaray: 0-2

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş-Adana Demirspor: 4-1

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 1-1

Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: 3-1

NOT: Reeder Samsunspor, haftayı bay geçti.

Puan durumu

Ligde 35. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY33275184315386
2.FENERBAHÇE33246384335178
3.BEŞİKTAŞ331610753332058
4.REEDER SAMSUNSPOR331761050381257
5.RAMS BAŞAKŞEHİR33156125549651
6.İKAS EYÜPSPOR34148124944550
7.GÖZTEPE3312111054411347
8.TRABZONSPOR3312101153421146
9.KASIMPAŞA33111395756146
10.TÜMOSAN KONYASPOR34137144346-346
11.BELLONA KAYSERİSPOR331111114351-844
12.ONVO ANTALYASPOR33127143658-2243
13.GAZİANTEP FK33126154146-542
14.ÇAYKUR RİZESPOR33124173952-1340
15.CORENDON ALANYASPOR33108153848-1038
16.NET GLOBAL SİVASSPOR3498174457-1335
17.SİPAY BODRUM FK3398162437-1335
18.ATAKAŞ HATAYSPOR3348213667-3120
19.ADANA DEMİRSPOR3324272983-54-2
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.

36. hafta

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

NOT: Konyaspor, 36. haftayı bay geçecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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