Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.
Haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor ise 1-1 berabere kaldı.
Lider Galatasaray, evinde ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 35 puanla ilk sırada kapattı.
Fenerbahçe ise liderin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 3 puana düşürdü.
Lig'in 14. haftasındaki maçlarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor: 2-1
Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK: 4-0
Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1
RAMS Başakşehir-Göztepe: 4-1
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 2-1
Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor: 3-0
Galatasaray-ikas Eyüpspor: 2-2
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 3-1
Puan durumu
Ligde 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|13
|11
|2
|0
|35
|13
|22
|35
|2.FENERBAHÇE
|13
|10
|2
|1
|36
|12
|24
|32
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|14
|9
|2
|3
|29
|14
|15
|29
|4.İKAS EYÜPSPOR
|14
|6
|5
|3
|21
|15
|6
|23
|5.BEŞİKTAŞ
|13
|6
|4
|3
|22
|15
|7
|22
|6.GÖZTEPE
|13
|6
|3
|4
|24
|19
|5
|21
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR
|13
|5
|4
|4
|21
|18
|3
|19
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|13
|6
|1
|6
|15
|20
|-5
|19
|9.NET GLOBAL SİVASSPOR
|14
|5
|3
|6
|18
|22
|-4
|18
|10.TÜMOSAN KONYASPOR
|14
|5
|3
|6
|16
|21
|-5
|18
|11.ONVO ANTALYASPOR
|13
|5
|2
|6
|17
|25
|-8
|17
|12.TRABZONSPOR
|13
|3
|6
|4
|18
|16
|2
|15
|13.GAZİANTEP FK
|13
|4
|3
|6
|19
|21
|-2
|15
|14.KASIMPAŞA
|13
|3
|6
|4
|16
|19
|-3
|15
|15.CORENDON ALANYASPOR
|13
|3
|5
|5
|12
|16
|-4
|14
|16.BELLONA KAYSERİSPOR
|13
|2
|6
|5
|13
|25
|-12
|12
|17.SİPAY BODRUM FK
|14
|3
|2
|9
|10
|21
|-11
|11
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|1
|5
|7
|12
|20
|-8
|8
|19.ADANA DEMİRSPOR
|13
|0
|2
|11
|9
|31
|-22
|2
15. hafta
6 Aralık Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
7 Aralık Cumartesi:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
8 Aralık Pazar:
13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
9 Aralık Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)