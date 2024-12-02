Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor ise 1-1 berabere kaldı.

Lider Galatasaray, evinde ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 35 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe ise liderin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 3 puana düşürdü.

Lig'in 14. haftasındaki maçlarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor: 2-1

Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK: 4-0

Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-1

RAMS Başakşehir-Göztepe: 4-1

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 2-1

Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor: 3-0

Galatasaray-ikas Eyüpspor: 2-2

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 3-1

Puan durumu

Ligde 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 13 11 2 0 35 13 22 35 2.FENERBAHÇE 13 10 2 1 36 12 24 32 3.REEDER SAMSUNSPOR 14 9 2 3 29 14 15 29 4.İKAS EYÜPSPOR 14 6 5 3 21 15 6 23 5.BEŞİKTAŞ 13 6 4 3 22 15 7 22 6.GÖZTEPE 13 6 3 4 24 19 5 21 7.RAMS BAŞAKŞEHİR 13 5 4 4 21 18 3 19 8.ÇAYKUR RİZESPOR 13 6 1 6 15 20 -5 19 9.NET GLOBAL SİVASSPOR 14 5 3 6 18 22 -4 18 10.TÜMOSAN KONYASPOR 14 5 3 6 16 21 -5 18 11.ONVO ANTALYASPOR 13 5 2 6 17 25 -8 17 12.TRABZONSPOR 13 3 6 4 18 16 2 15 13.GAZİANTEP FK 13 4 3 6 19 21 -2 15 14.KASIMPAŞA 13 3 6 4 16 19 -3 15 15.CORENDON ALANYASPOR 13 3 5 5 12 16 -4 14 16.BELLONA KAYSERİSPOR 13 2 6 5 13 25 -12 12 17.SİPAY BODRUM FK 14 3 2 9 10 21 -11 11 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 1 5 7 12 20 -8 8 19.ADANA DEMİRSPOR 13 0 2 11 9 31 -22 2

15. hafta

6 Aralık Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

7 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

8 Aralık Pazar:

13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)