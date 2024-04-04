Süper Lig'de 31. hafta sona erdi, Galatasaray ve Fenerbahçe liderlik yarışında kayıpsız
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, bugün oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sona erdi.
RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.
Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.
Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.
Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.
Gaziantep Fk, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.
Sonuçlar
İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 0-4
Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 1-0
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-3
Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-3
Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2
Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: 4-2
Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0
RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|31
|27
|3
|1
|69
|20
|49
|84
|2.FENERBAHÇE
|31
|26
|4
|1
|83
|27
|56
|82
|3.TRABZONSPOR
|31
|16
|4
|11
|54
|41
|13
|52
|4.BEŞİKTAŞ
|31
|14
|5
|12
|41
|37
|4
|47
|5.KASIMPAŞA
|31
|13
|7
|11
|55
|55
|0
|46
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|31
|13
|6
|12
|40
|47
|-7
|45
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR
|31
|12
|7
|12
|39
|36
|3
|43
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|31
|10
|12
|9
|36
|34
|2
|42
|9.CORENDON ALANYASPOR
|31
|10
|12
|9
|41
|42
|-1
|42
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|31
|10
|11
|10
|37
|43
|-6
|41
|11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|31
|9
|12
|10
|48
|43
|5
|39
|12.YILPORT SAMSUNSPOR
|31
|10
|7
|14
|35
|41
|-6
|37
|13.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|31
|10
|9
|12
|36
|45
|-9
|36
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|7
|13
|11
|37
|40
|-3
|34
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|31
|7
|12
|12
|36
|41
|-5
|33
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|31
|7
|12
|12
|32
|45
|-13
|33
|17.GAZİANTEP FK
|31
|8
|7
|16
|34
|47
|-13
|31
|18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|31
|7
|9
|15
|34
|39
|-5
|30
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|31
|7
|9
|15
|34
|61
|-27
|30
|20.İSTANBULSPOR
|31
|3
|7
|21
|22
|59
|-37
|13
32. hafta
Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 MKE Ankaragücü- Gaziantep Fk (Eryaman)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)
14 Nisan Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)
16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)