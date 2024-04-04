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Süper Lig'de 31. hafta sona erdi, Galatasaray ve Fenerbahçe liderlik yarışında kayıpsız

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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, bugün oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.

Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.

Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.

Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.

Gaziantep Fk, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.

Sonuçlar

İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 0-4

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 1-0

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-3

Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-3

Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2

Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: 4-2

Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY31273169204984
2.FENERBAHÇE31264183275682
3.TRABZONSPOR311641154411352
4.BEŞİKTAŞ31145124137447
5.KASIMPAŞA31137115555046
6.ÇAYKUR RİZESPOR31136124047-745
7.RAMS BAŞAKŞEHİR31127123936343
8.BITEXEN ANTALYASPOR31101293634242
9.CORENDON ALANYASPOR31101294142-142
10.EMS YAPI SİVASSPOR311011103743-641
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR31912104843539
12.YILPORT SAMSUNSPOR31107143541-637
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR31109123645-936
14.MKE ANKARAGÜCÜ31713113740-334
15.ATAKAŞ HATAYSPOR31712123641-533
16.TÜMOSAN KONYASPOR31712123245-1333
17.GAZİANTEP FK3187163447-1331
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3179153439-530
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR3179153461-2730
20.İSTANBULSPOR3137212259-3713
Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3 puanı silinmiştir.

32. hafta

Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü- Gaziantep Fk (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Spor

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