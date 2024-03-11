Süper Lig'de 29. Hafta Sonuçları ve Şampiyonluk Yarışı

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ilk müsabakayı 2-0 kazandı.

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, maçlarını kazanarak yollarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2, sarı-lacivertliler ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından şampiyonluk yarışında sıralama değişmeden son 9 haftaya girildi.

Şampiyonluk yarışında 2 takım kaldı

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bitti.

Ligde son 10 maçını kazanarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 29. haftanın ardından üçüncü sıradaki bordo-mavililer ile 29 ve dördüncü siyah-beyazlılar ile 32 puan fark yakaladı.

Kalan bölümde tüm maçlarını kaybetse bile iki takım tarafından geçilme ihtimali bulunmayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile baş başa kaldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 6-2

EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-2

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-1

RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: 1-0

Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 1-1

İstanbulspor-Kasımpaşa: 1-2

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 2-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 29 25 3 1 64 17 47 78 2.FENERBAHÇE 29 24 4 1 76 23 53 76 3.TRABZONSPOR 29 15 4 10 49 37 12 49 4.BEŞİKTAŞ 29 14 4 11 39 34 5 46 5.KASIMPAŞA 29 12 7 10 50 51 -1 43 6.RAMS BAŞAKŞEHİR 29 12 6 11 37 33 4 42 7.ÇAYKUR RİZESPOR 29 11 6 12 33 46 -13 39 8.BITEXEN ANTALYASPOR 29 9 11 9 33 32 1 38 9.EMS YAPI SİVASSPOR 29 9 11 9 35 39 -4 38 10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 29 8 12 9 42 38 4 36 11.YILPORT SAMSUNSPOR 29 10 6 13 35 38 -3 36 12.CORENDON ALANYASPOR 29 8 12 9 37 42 -5 36 13.MONDİHOME KAYSERİSPOR 29 10 9 10 36 42 -6 36 14.TÜMOSAN KONYASPOR 29 7 11 11 30 41 -11 32 15.GAZİANTEP FK 29 8 7 14 33 41 -8 31 16.MKE ANKARAGÜCÜ 29 6 12 11 34 38 -4 30 17.ATAKAŞ HATAYSPOR 29 6 12 11 33 40 -7 30 18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 29 7 8 14 33 37 -4 29 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 29 6 8 15 33 61 -28 26 20.İSTANBULSPOR 29 3 7 19 22 54 -32 13

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta 15 Mart Cuma günü yapılacak 2 müsabakayla başlayacak. Program şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)