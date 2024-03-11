Üye Girişi
Haberler

Süper Lig'de 29. Hafta Sonuçları ve Şampiyonluk Yarışı

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçlar sonucunda Galatasaray ve Fenerbahçe, kazandıkları maçlarla şampiyonluk yarışına devam etti. Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya yenilmesiyle şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında sıralama değişmeden son 9 haftaya girildi. Ligdeki diğer maç sonuçları ve puan durumu da açıklandı. Gelecek haftanın programı da duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ilk müsabakayı 2-0 kazandı.

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, maçlarını kazanarak yollarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2, sarı-lacivertliler ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından şampiyonluk yarışında sıralama değişmeden son 9 haftaya girildi.

Şampiyonluk yarışında 2 takım kaldı

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bitti.

Ligde son 10 maçını kazanarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 29. haftanın ardından üçüncü sıradaki bordo-mavililer ile 29 ve dördüncü siyah-beyazlılar ile 32 puan fark yakaladı.

Kalan bölümde tüm maçlarını kaybetse bile iki takım tarafından geçilme ihtimali bulunmayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile baş başa kaldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 6-2

EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-2

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-1

RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: 1-0

Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 1-1

İstanbulspor-Kasımpaşa: 1-2

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 2-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY29253164174778
2.FENERBAHÇE29244176235376
3.TRABZONSPOR291541049371249
4.BEŞİKTAŞ29144113934546
5.KASIMPAŞA29127105051-143
6.RAMS BAŞAKŞEHİR29126113733442
7.ÇAYKUR RİZESPOR29116123346-1339
8.BITEXEN ANTALYASPOR2991193332138
9.EMS YAPI SİVASSPOR2991193539-438
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2981294238436
11.YILPORT SAMSUNSPOR29106133538-336
12.CORENDON ALANYASPOR2981293742-536
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR29109103642-636
14.TÜMOSAN KONYASPOR29711113041-1132
15.GAZİANTEP FK2987143341-831
16.MKE ANKARAGÜCÜ29612113438-430
17.ATAKAŞ HATAYSPOR29612113340-730
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2978143337-429
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR2968153361-2826
20.İSTANBULSPOR2937192254-3213
Not: Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta 15 Mart Cuma günü yapılacak 2 müsabakayla başlayacak. Program şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yenipazar adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Yenipazar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sultanhisar adayı Selma Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Sultanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Söke adayı Hakan Türkyılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Söke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Nazilli adayı Murat Melezoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Nazilli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuyucak adayı Süleyman Dal kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuyucak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuşadası adayı Ahmet Tan Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuşadası belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Köşk adayı Bayram Ali Katılmış kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Köşk belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Koçarlı adayı Harun Özdemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Koçarlı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karpuzlu adayı Kadir Ali Yelken kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Karpuzlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karacasu adayı Cahit Tetik kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Karacasu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İncirliova adayı Fahrettin Öztürk kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın İncirliova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Germencik adayı Murat Doğan kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Germencik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Efeler adayı Zahir Bürkuk kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Efeler belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Didim adayı Rıza Ekşi kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Didim belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çine adayı Hakan Esgin kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Çine belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title