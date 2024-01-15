Süper Lig'de 20. hafta sona erdi, Fenerbahçe liderliğini sürdürdü
Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 51'e yükseltti. Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti ve puanını 35'e çıkardı. Süper Lig'de 20. hafta sonunda Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Galatasaray ikinci sırada yer aldı.
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta, Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşmasıyla sona erdi.
Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Galatasaray, Nelsson ve Mertens'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 51'e yükseltti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puan farkını korudu.
Gaziantep FK deplasmanından İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0'la geçerek puanını 35'e yükseltti.
Sonuçlar
Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-1
RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: 1-0
Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0
Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-0
Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-1
Galatasaray-Mondihome Kayserispor: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'de 20. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|20
|17
|2
|1
|57
|16
|41
|53
|2.GALATASARAY
|20
|16
|3
|1
|38
|11
|27
|51
|3.TRABZONSPOR
|20
|11
|4
|5
|35
|22
|13
|37
|4.BEŞİKTAŞ
|20
|11
|2
|7
|33
|26
|7
|35
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|20
|9
|5
|6
|25
|27
|-2
|32
|6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|20
|7
|8
|5
|33
|25
|8
|29
|7.BITEXEN ANTALYASPOR
|20
|7
|8
|5
|25
|20
|5
|29
|8.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|20
|8
|5
|7
|27
|29
|-2
|29
|9.RAMS BAŞAKŞEHİR
|20
|7
|5
|8
|25
|24
|1
|26
|10.KASIMPAŞA
|20
|7
|5
|8
|33
|40
|-7
|26
|11.EMS YAPI SİVASSPOR
|20
|6
|7
|7
|24
|31
|-7
|25
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|5
|9
|6
|26
|25
|1
|24
|13.CORENDON ALANYASPOR
|20
|5
|7
|8
|21
|29
|-8
|22
|14.ATAKAŞ HATAYSPOR
|20
|4
|9
|7
|26
|27
|-1
|21
|15.YILPORT SAMSUNSPOR
|20
|6
|3
|11
|23
|31
|-8
|21
|16.GAZİANTEP FK
|20
|6
|3
|11
|22
|30
|-8
|21
|17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|20
|5
|5
|10
|22
|23
|-1
|20
|18.TÜMOSAN KONYASPOR
|20
|4
|7
|9
|19
|32
|-13
|19
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|20
|3
|7
|10
|21
|43
|-22
|16
|20.İSTANBULSPOR
|20
|2
|4
|14
|14
|38
|-24
|7
21. hafta
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Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş (Pendik)
21 Ocak Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)