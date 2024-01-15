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Süper Lig'de 20. hafta sona erdi, Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

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Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 51'e yükseltti. Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti ve puanını 35'e çıkardı. Süper Lig'de 20. hafta sonunda Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Galatasaray ikinci sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta, Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşmasıyla sona erdi.

Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Galatasaray, Nelsson ve Mertens'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 51'e yükseltti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puan farkını korudu.

Gaziantep FK deplasmanından İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0'la geçerek puanını 35'e yükseltti.

Sonuçlar

Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-1

RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 3-2

Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: 1-0

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0

Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-0

Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-1

Galatasaray-Mondihome Kayserispor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.FENERBAHÇE

20

17

2

1

57

16

41

53

2.GALATASARAY

20

16

3

1

38

11

27

51

3.TRABZONSPOR

20

11

4

5

35

22

13

37

4.BEŞİKTAŞ

20

11

2

7

33

26

7

35

5.ÇAYKUR RİZESPOR

20

9

5

6

25

27

-2

32

6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR

20

7

8

5

33

25

8

29

7.BITEXEN ANTALYASPOR

20

7

8

5

25

20

5

29

8.MONDİHOME KAYSERİSPOR

20

8

5

7

27

29

-2

29

9.RAMS BAŞAKŞEHİR

20

7

5

8

25

24

1

26

10.KASIMPAŞA

20

7

5

8

33

40

-7

26

11.EMS YAPI SİVASSPOR

20

6

7

7

24

31

-7

25

12.MKE ANKARAGÜCÜ

20

5

9

6

26

25

1

24

13.CORENDON ALANYASPOR

20

5

7

8

21

29

-8

22

14.ATAKAŞ HATAYSPOR

20

4

9

7

26

27

-1

21

15.YILPORT SAMSUNSPOR

20

6

3

11

23

31

-8

21

16.GAZİANTEP FK

20

6

3

11

22

30

-8

21

17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

20

5

5

10

22

23

-1

20

18.TÜMOSAN KONYASPOR

20

4

7

9

19

32

-13

19

19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR

20

3

7

10

21

43

-22

16

20.İSTANBULSPOR

20

2

4

14

14

38

-24

7

Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.

21. hafta

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Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş (Pendik)

21 Ocak Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

Kaynak: AA / Spor

Kayserispor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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