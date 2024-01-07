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Süper Lig'in 19. haftası sona erdi, Fenerbahçe liderlik koltuğunda

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, oynanan 3 maçla sona erdi. Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray ise TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yenerek ikinci sıraya yerleşti. Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları ve puan durumu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, oynanan 3 maçla sona erdi.

Süper Lig'de bugün oynanan müsabakalarda Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1, Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0, EMS Yapı Sivasspor da deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Ligde puanını 47'e çıkartan Fenerbahçe haftayı averajla lider tamamlarken, aynı puana sahip Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-2

Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 2-0

RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: 0-0

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1

Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: 1-3

İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-5

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0

Puan durumu

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE 18152149153447
2.GALATASARAY 1815213592647
3.TRABZONSPOR18103532201233
4.MONDİHOME KAYSERİSPOR188552523229
5.ÇAYKUR RİZESPOR188552423129
6.BEŞİKTAŞ189272626029
7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR187743122928
8.KASIMPAŞA187563234-226
9.BITEXEN ANTALYASPOR186752319425
10.EMS YAPI SİVASSPOR186662328-524
11.CORENDON ALANYASPOR185671825-721
12.MKE ANKARAGÜCÜ184862223-120
13.RAMS BAŞAKŞEHİR185581922-320
14.GAZİANTEP FK1862102229-720
15.ATAKAŞ HATAYSPOR184772526-119
16.TÜMOSAN KONYASPOR184681825-718
17.YILPORT SAMSUNSPOR1853102029-918
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK184591819-117
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR183692041-2115
20.İSTANBULSPOR1822141236-245
Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.

16. hafta programı

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, hafta içinde oynanacak.

Ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle:

9 Ocak Salı:

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)

17.00 Corendon Alanyaspor- Mke Ankaragücü (Alanya Oba)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

Kaynak: AA / Spor

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