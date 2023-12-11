Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında sahasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken; EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Haftanın en önemli karşılaşmasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.
Yukatel Adana Demirspor'u 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.
Sonuçlar
Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: 3-1
Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Yılport Samsunspor- Kasımpaşa : 4-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3
İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: 0-1
RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-0
Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1
Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.FENERBAHÇE
|15
|13
|1
|1
|40
|11
|29
|40
|2.GALATASARAY
|15
|13
|1
|1
|31
|9
|22
|40
|3.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|15
|8
|5
|2
|21
|14
|7
|29
|4.TRABZONSPOR
|15
|8
|2
|5
|27
|19
|8
|26
|5.BEŞİKTAŞ
|15
|8
|2
|5
|22
|19
|3
|26
|6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|15
|6
|5
|4
|27
|19
|8
|23
|7.BITEXEN ANTALYASPOR
|15
|6
|5
|4
|22
|17
|5
|23
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|6
|4
|5
|15
|20
|-5
|22
|9.KASIMPAŞA
|15
|6
|3
|6
|27
|31
|-4
|21
|10.ATAKAŞ HATAYSPOR
|15
|4
|6
|5
|24
|22
|2
|18
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|4
|6
|5
|21
|21
|0
|18
|12.EMS YAPI SİVASSPOR
|15
|4
|6
|5
|18
|24
|-6
|18
|13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|15
|4
|5
|6
|18
|14
|4
|17
|14.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|15
|4
|3
|8
|15
|20
|-5
|15
|15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|15
|5
|0
|10
|15
|25
|-10
|15
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|15
|3
|5
|7
|15
|21
|-6
|14
|17.YILPORT SAMSUNSPOR
|15
|4
|2
|9
|17
|25
|-8
|14
|18.CORENDON ALANYASPOR
|15
|3
|5
|7
|12
|23
|-11
|14
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|15
|3
|4
|8
|16
|33
|-17
|13
|20.İSTANBULSPOR
|15
|2
|2
|11
|11
|27
|-16
|8
16. hafta
15 Aralık Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
16 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
13.30 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
17 Aralık Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Stat henüz belli değil)
16.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
19.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)