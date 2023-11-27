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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Gaziantep FK- Mke Ankaragücü : 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 4-0

Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Yılport Samsunspor-Beşiktaş: 1-2

Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: 3-3

Puan durumu

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE1311113392434
2.GALATASARAY1311112681834
3.BEŞİKTAŞ138142015525
4.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR1365224131123
5.TRABZONSPOR137242417723
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR136521814423
7.BITEXEN ANTALYASPOR135441713419
8.KASIMPAŞA135352125-418
9.ÇAYKUR RİZESPOR135351117-618
10.ATAKAŞ HATAYSPOR134542118317
11.MKE ANKARAGÜCÜ134451919016
12.EMS YAPI SİVASSPOR133641620-415
13.GAZİANTEP FK135081218-615
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK133551412214
15.TÜMOSAN KONYASPOR133461318-513
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR133461629-1313
17.RAMS BAŞAKŞEHİR133371217-512
18.CORENDON ALANYASPOR13247921-1210
19.YILPORT SAMSUNSPOR132291021-118
20.İSTANBULSPOR132291123-128

14. hafta

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Aralık Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa- Gaziantep Fk (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Gaziantep FK Adana Spor Haberler

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