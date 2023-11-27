Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.
Sonuçlar
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Gaziantep FK- Mke Ankaragücü : 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 4-0
Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
Yılport Samsunspor-Beşiktaş: 1-2
Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: 3-3
Puan durumu
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|13
|11
|1
|1
|33
|9
|24
|34
|2.GALATASARAY
|13
|11
|1
|1
|26
|8
|18
|34
|3.BEŞİKTAŞ
|13
|8
|1
|4
|20
|15
|5
|25
|4.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|13
|6
|5
|2
|24
|13
|11
|23
|5.TRABZONSPOR
|13
|7
|2
|4
|24
|17
|7
|23
|6.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|13
|6
|5
|2
|18
|14
|4
|23
|7.BITEXEN ANTALYASPOR
|13
|5
|4
|4
|17
|13
|4
|19
|8.KASIMPAŞA
|13
|5
|3
|5
|21
|25
|-4
|18
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|13
|5
|3
|5
|11
|17
|-6
|18
|10.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|4
|5
|4
|21
|18
|3
|17
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|4
|4
|5
|19
|19
|0
|16
|12.EMS YAPI SİVASSPOR
|13
|3
|6
|4
|16
|20
|-4
|15
|13.GAZİANTEP FK
|13
|5
|0
|8
|12
|18
|-6
|15
|14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|3
|5
|5
|14
|12
|2
|14
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|13
|3
|4
|6
|13
|18
|-5
|13
|16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|13
|3
|4
|6
|16
|29
|-13
|13
|17.RAMS BAŞAKŞEHİR
|13
|3
|3
|7
|12
|17
|-5
|12
|18.CORENDON ALANYASPOR
|13
|2
|4
|7
|9
|21
|-12
|10
|19.YILPORT SAMSUNSPOR
|13
|2
|2
|9
|10
|21
|-11
|8
|20.İSTANBULSPOR
|13
|2
|2
|9
|11
|23
|-12
|8
14. hafta
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Aralık Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)
16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)
3 Aralık Pazar:
13.30 Kasımpaşa- Gaziantep Fk (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)