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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

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Trendyol Süper Lig'de 10. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan ve haftaya lider giren Fenerbahçe, takipçisi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u net bir skorla geçti.

Ligin 10. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: 1-2

Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1

Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-2

Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-0

Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 1-0

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 2-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe: 0-5

Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE1010002952430
2.GALATASARAY109101951428
3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR1062222111120
4.BEŞİKTAŞ106131511419
5.KASIMPAŞA105321717018
6.TRABZONSPOR105141611516
7.MONDİHOME KAYSERİSPOR104421210216
8.ATAKAŞ HATAYSPOR103521713414
9.ÇAYKUR RİZESPOR104241015-514
10.EMS YAPI SİVASSPOR103431213-113
11.MKE ANKARAGÜCÜ103341512312
12.BITEXEN ANTALYASPOR103341011-112
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK1024499010
14.CORENDON ALANYASPOR10244913-410
15.TÜMOSAN KONYASPOR10235915-69
16.GAZİANTEP FK10307717-109
17.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ10226512-78
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 101451023-137
19.İSTANBULSPOR9126615-95
20.YILPORT SAMSUNSPOR9027516-112

11. Haftanın programı

Ligde 11. haftanın programı şöyle:

3 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

5 Kasım Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 RAMS Başakşehir- Mke Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

Kaynak: AA / Spor

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