Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta iki maçla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta iki maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Günün diğer müsabakasında ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek yenilmezlik serisine devam etti.
Ligin 8. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-0
Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-3
MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor: 3-0
RAMS Başakşehir- Gaziantep Fk : 2-0
Bitexen Antalyaspor-Galatasaray: 0-2
Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-0
Beşiktaş-İstanbulspor: 2-0
Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.FENERBAHÇE
|8
|8
|0
|0
|20
|3
|17
|24
|2.GALATASARAY
|8
|7
|1
|0
|16
|4
|12
|22
|3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|8
|5
|2
|1
|19
|9
|10
|17
|4.BEŞİKTAŞ
|8
|5
|1
|2
|12
|9
|3
|16
|5.ATAKAŞ HATAYSPOR
|8
|3
|5
|0
|14
|7
|7
|14
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|8
|4
|2
|2
|9
|11
|-2
|14
|7.TRABZONSPOR
|8
|4
|0
|4
|15
|11
|4
|12
|8.KASIMPAŞA
|8
|3
|3
|2
|13
|16
|-3
|12
|9.EMS YAPI SİVASSPOR
|8
|2
|4
|2
|10
|11
|-1
|10
|10.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|8
|2
|4
|2
|7
|8
|-1
|10
|11.CORENDON ALANYASPOR
|8
|2
|4
|2
|8
|10
|-2
|10
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|2
|3
|3
|12
|10
|2
|9
|13.BITEXEN ANTALYASPOR
|8
|2
|3
|3
|9
|10
|-1
|9
|14.TÜMOSAN KONYASPOR
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|15.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|-6
|7
|16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|8
|1
|3
|4
|7
|9
|-2
|6
|17.GAZİANTEP FK
|8
|2
|0
|6
|6
|15
|-9
|6
|18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|8
|0
|4
|4
|8
|17
|-9
|4
|19.İSTANBULSPOR
|7
|0
|2
|5
|3
|11
|-8
|2
|20.YILPORT SAMSUNSPOR
|7
|0
|1
|6
|5
|14
|-9
|1
9. Haftanın programı
Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:
21 Ekim Cumartesi
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
22 Ekim Pazar
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor- Mke Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
23 Ekim Pazartesi
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)