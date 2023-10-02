Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta tek maçla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.
Haftayı 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan lider Fenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu. MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray ise son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü.
Ligin 7. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2
EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 0-0
İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: 1-2
Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 5-0
TÜMOSAN Konyaspor- Beşiktaş : 0-2
Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-0
Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-0
Puan durumu
Tamamlanan 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde.
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. FENERBAHÇE
|7
|7
|0
|0
|18
|3
|15
|21
|2. GALATASARAY
|7
|6
|1
|0
|14
|4
|10
|19
|3. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|7
|4
|2
|1
|18
|9
|9
|14
|4. BEŞİKTAŞ
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|1
|13
|5. TRABZONSPOR
|7
|4
|0
|3
|15
|10
|5
|12
|6. KASIMPAŞA
|7
|3
|3
|1
|13
|14
|-1
|12
|7. ATAKAŞ HATAYSPOR
|7
|2
|5
|0
|11
|6
|5
|11
|8. ÇAYKUR RİZESPOR
|7
|3
|2
|2
|8
|11
|-3
|11
|9. MONDİHOME KAYSERİSPOR
|7
|2
|4
|1
|7
|5
|2
|10
|10. BITEXEN ANTALYASPOR
|7
|2
|3
|2
|9
|8
|1
|9
|11. TÜMOSAN KONYASPOR
|7
|2
|3
|2
|7
|7
|0
|9
|12. EMS YAPI SİVASSPOR
|7
|1
|4
|2
|7
|9
|-2
|7
|13. CORENDON ALANYASPOR
|7
|1
|4
|2
|6
|9
|-3
|7
|14. MKE ANKARAGÜCÜ
|7
|1
|3
|3
|9
|10
|-1
|6
|15. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|-1
|6
|16. GAZİANTEP FK
|7
|2
|0
|5
|6
|13
|-7
|6
|17. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|7
|0
|4
|3
|6
|14
|-8
|4
|18. RAMS BAŞAKŞEHİR
|7
|1
|1
|5
|3
|11
|-8
|4
|19. İSTANBULSPOR
|6
|0
|2
|4
|3
|9
|-6
|2
|20. YILPORT SAMSUNSPOR
|6
|0
|1
|5
|5
|13
|-8
|1
Gelecek haftanın programı
Ligde 6 Ekim Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak 8. haftanın programı şöyle:
6 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
7 Ekim Cumartesi:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stat henüz belli değil)
16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
8 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Beşiktaş Park)
19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Manchester United - Galatasaray mücadelesi sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) October 2, 2023
?? 3 Ekim
?? 22:00
??? Old Trafford
??? Peter Kralovic