Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası tek maçla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor'u ağırlayan Atakaş Hatayspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.
Deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe gibi ligde bir maçı eksik olan Galatasaray da konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, puanını 13'e çıkardı ve haftayı ikinci sırada kapattı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-İstanbulspor: 2-0
Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1
RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2
Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: 2-0
Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: 2-1
MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: 2-1
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-1
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 3-2
Puan durumu
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.FENERBAHÇE
|5
|5
|0
|0
|9
|3
|6
|15
|2.GALATASARAY
|5
|4
|1
|0
|11
|3
|8
|13
|3.ÇAYKUR RİZESPOR
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11
|4.ATAKAŞ HATAYSPOR
|6
|2
|4
|0
|11
|6
|5
|10
|5.BEŞİKTAŞ
|5
|3
|1
|1
|6
|5
|1
|10
|6.TRABZONSPOR
|6
|3
|0
|3
|13
|9
|4
|9
|7.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|6
|2
|3
|1
|7
|5
|2
|9
|8.TÜMOSAN KONYASPOR
|6
|2
|3
|1
|7
|5
|2
|9
|9.KASIMPAŞA
|6
|2
|3
|1
|10
|12
|-2
|9
|10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|5
|2
|2
|1
|10
|7
|3
|8
|11.CORENDON ALANYASPOR
|6
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|7
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|6
|1
|3
|2
|8
|8
|0
|6
|13.BITEXEN ANTALYASPOR
|6
|1
|3
|2
|7
|7
|0
|6
|14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|6
|1
|3
|2
|4
|4
|0
|6
|15.EMS YAPI SİVASSPOR
|6
|1
|3
|2
|7
|9
|-2
|6
|16.PENDİKSPOR FUTBOL
|6
|0
|4
|2
|5
|12
|-7
|4
|17.RAMS BAŞAKŞEHİR
|5
|1
|0
|4
|3
|7
|-4
|3
|18.GAZİANTEP FK
|6
|1
|0
|5
|4
|12
|-8
|3
|19.İSTANBULSPOR
|4
|0
|2
|2
|2
|6
|-4
|2
|20.YILPORT SAMSUNSPOR
|5
|0
|1
|4
|4
|11
|-7
|1
7. hafta programı
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)
19.00 Galatasaray- Mke Ankaragücü (RAMS Park)
1 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)