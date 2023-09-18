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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor 0-0 berabere kaldı, MKE Ankaragücü ise deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 12 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın 3. haftada RAMS Başakşehir ile oynaması gereken karşılaşma, Avrupa kupası müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü ise konuk ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde bu hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 34 gol atıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK: 2-0

Galatasaray-Yılport Samsunspor: 4-2

Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor: 3-0

Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor: 3-2

İstanbulspor-RAMS Başakşehir: 0-2

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-3

Trabzonspor-Beşiktaş: 3-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 0-0

EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü: 1-3

Puan durumu

Ligin 5. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE440083512
2.GALATASARAY431092710
3.ÇAYKUR RİZESPOR531175210
4.TRABZONSPOR530211659
5.MONDİHOME KAYSERİSPOR52306339
6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR42209548
7.TÜMOSAN KONYASPOR52216428
8.ATAKAŞ HATAYSPOR51408447
9.CORENDON ALANYASPOR51406427
10.BEŞİKTAŞ42114407
11.KASIMPAŞA5131811-36
12.MKE ANKARAGÜCÜ51227705
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK51223305
14.EMS YAPI SİVASSPOR512268-25
15.BITEXEN ANTALYASPOR503257-23
16.RAMS BAŞAKŞEHİR410325-33
17.PENDİKSPOR5032411-73
18.İSTANBULSPOR302124-22
19.YILPORT SAMSUNSPOR401349-51
20.GAZİANTEP FK5005212-100

6. hafta

Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle:

22 Eylül Cuma:

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor (Kalyon)

23 Eylül Cumartesi:

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Stat henüz açıklanmadı)

17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

24 Eylül Pazar:

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor (Beşiktaş Park)

17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Başakşehir Hatayspor Spor Haberler

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