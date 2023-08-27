Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta ertelenen karşılaşmalar dışında tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta ertelenen karşılaşmalar dışında tamamlandı.
Haftanın son maçında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor 0-0 berabere kaldı.
Bir maçı eksik Fenerbahçe 6 puanla liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle 3. haftadaki İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları ertelendi.
Sonuçlar
TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 2-0
Kasımpaşa-Pendikspor: 1-1
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-3
EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1
VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 1-1
Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: 2-1
Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|3
|1
|2
|0
|5
|1
|4
|5
|3.EMS YAPI SİVASSPOR
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|4.TÜMOSAN KONYASPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|2
|2
|5
|5.CORENDON ALANYASPOR
|3
|1
|2
|0
|2
|0
|2
|5
|6.KASIMPAŞA
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|7.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|1
|5
|8.GALATASARAY
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|1
|4
|10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|11.BEŞİKTAŞ
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|13.TRABZONSPOR
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|14.İSTANBULSPOR
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|2
|16.BITEXEN ANTALYASPOR
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
|17.PENDİKSPOR FUTBOL
|3
|0
|2
|1
|3
|7
|-4
|2
|18.YILPORT SAMSUNSPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|20.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
1 Eylül Cuma:
21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
2 Eylül Cumartesi:
19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
3 Eylül Pazar:
19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)
21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)
21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)