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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta ertelenen karşılaşmalar dışında tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta ertelenen karşılaşmalar dışında tamamlandı.

Haftanın son maçında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

Bir maçı eksik Fenerbahçe 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle 3. haftadaki İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları ertelendi.

Sonuçlar

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 2-0

Kasımpaşa-Pendikspor: 1-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-3

EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 1-1

Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE22004136
2.ATAKAŞ HATAYSPOR31205145
3.EMS YAPI SİVASSPOR31205325
4.TÜMOSAN KONYASPOR31204225
5.CORENDON ALANYASPOR31202025
6.KASIMPAŞA31204315
7.MONDİHOME KAYSERİSPOR31203215
8.GALATASARAY21102024
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK31113214
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR21103214
11.BEŞİKTAŞ21102114
12.ÇAYKUR RİZESPOR 31114404
13.TRABZONSPOR310235-23
14.İSTANBULSPOR20202202
15.MKE ANKARAGÜCÜ302145-12
16.BITEXEN ANTALYASPOR302123-12
17.PENDİKSPOR FUTBOL302137-42
18.YILPORT SAMSUNSPOR301225-31
19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ200204-40
20.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ300327-50
- 4. hafta

1 Eylül Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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