Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 6'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi.
İstanbul'da oynanan diğer müsabakada ise MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 2. haftasında ikisi golsüz olmak üzere 6 karşılaşma berabere tamamlandı. Bir maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: 1-1
Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-0
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0
Galatasaray-Trabzonspor: 2-0
RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-2
Beşiktaş- Pendikspor : 1-1
Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: 1-3
Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2
MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
Puan durumu
Ligin 2. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|4
|4
|3.EMS YAPI SİVASSPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|4.CORENDON ALANYASPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|5.GALATASARAY
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|6.KASIMPAŞA
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|8.BEŞİKTAŞ
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|3
|10.TRABZONSPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|11.İSTANBULSPOR
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|12.TÜMOSAN KONYASPOR
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|13.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|15.BITEXEN ANTALYASPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|16.ÇAYKUR RİZESPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|17.YILPORT SAMSUNSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|18.PENDİKSPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|19.GAZİANTEP FK
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|20.RAMS BAŞAKŞEHİR
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
3. hafta
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
25 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Gaziantep Fk (Konya Büyükşehir Belediye)
26 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa- Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
21.45 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
27 Ağustos Pazar:
19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Kırbıyık Holding)
21.45 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)
28 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)