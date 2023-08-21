Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 6'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi.

İstanbul'da oynanan diğer müsabakada ise MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında ikisi golsüz olmak üzere 6 karşılaşma berabere tamamlandı. Bir maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 2-0

RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-2

Beşiktaş- Pendikspor : 1-1

Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: 1-3

Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2

MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Puan durumu

Ligin 2. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 2 2 0 0 4 1 3 6 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 2 1 1 0 5 1 4 4 3.EMS YAPI SİVASSPOR 2 1 1 0 4 2 2 4 4.CORENDON ALANYASPOR 2 1 1 0 2 0 2 4 5.GALATASARAY 2 1 1 0 2 0 2 4 6.KASIMPAŞA 2 1 1 0 3 2 1 4 7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 2 1 1 0 3 2 1 4 8.BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 2 1 1 4 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 2 1 0 1 2 1 1 3 10.TRABZONSPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3 11.İSTANBULSPOR 2 0 2 0 2 2 0 2 12.TÜMOSAN KONYASPOR 2 0 2 0 2 2 0 2 13.MONDİHOME KAYSERİSPOR 2 0 2 0 1 1 0 2 14.MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 1 1 3 4 -1 1 15.BITEXEN ANTALYASPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.ÇAYKUR RİZESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 17.YILPORT SAMSUNSPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1 18.PENDİKSPOR 2 0 1 1 2 6 -4 1 19.GAZİANTEP FK 2 0 0 2 2 5 -3 0 20.RAMS BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 0 4 -4 0

3. hafta

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

25 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor- Gaziantep Fk (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa- Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

27 Ağustos Pazar:

19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Kırbıyık Holding)

21.45 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

28 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)