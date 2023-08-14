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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Haftanın kapanışında Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçları yapıldı.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini tek golle geçerken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.

Trabzonspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sonuçlar

Trabzonspor-Bitexen Antalyaspor: 1-0

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-2

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: 1-1

Pendikspor-Atakaş Hatayspor: 1-5

Mondihome Kayserispor-Galatasaray: 0-0

EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: 1-1

Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 2-0

VavaCars Fatih Karagümrük- Beşiktaş : 0-1

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.ATAKAŞ HATAYSPOR11005143
2.CORENDON ALANYASPOR11002023
3.KASIMPAŞA11003213
4.FENERBAHÇE11002113
5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR11002113
6.BEŞİKTAŞ11001013
7.TRABZONSPOR11001013
8.EMS YAPI SİVASSPOR10101101
9.İSTANBULSPOR 10101101
10.TÜMOSAN KONYASPOR10101101
11.YILPORT SAMSUNSPOR10101101
12.GALATASARAY10100001
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR10100001
14.MKE ANKARAGÜCÜ100123-10
15.ÇAYKUR RİZESPOR100112-10
16.GAZİANTEP FK100112-10
17.BITEXEN ANTALYASPOR100101-10
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK100101-10
19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ100102-20
20.PENDİKSPOR FUTBOL100115-40
- 2. hafta

18 Ağustos Cuma:

21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park)

19 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)

21.45 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

20 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor (Kalyon)

21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş Park)

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Eryaman)

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Trendyol Süper Lig Başakşehir Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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