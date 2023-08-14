Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası tamamlandı.
Haftanın kapanışında Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçları yapıldı.
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini tek golle geçerken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.
Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.
Trabzonspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Sonuçlar
Trabzonspor-Bitexen Antalyaspor: 1-0
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-2
TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: 1-1
Pendikspor-Atakaş Hatayspor: 1-5
Mondihome Kayserispor-Galatasaray: 0-0
EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: 1-1
Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 2-0
VavaCars Fatih Karagümrük- Beşiktaş : 0-1
Puan durumu
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|1.ATAKAŞ HATAYSPOR
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|2.CORENDON ALANYASPOR
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|0
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|3
|3.KASIMPAŞA
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|0
|0
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|2
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|4.FENERBAHÇE
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|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
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|0
|2
|1
|1
|3
|6.BEŞİKTAŞ
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|0
|1
|0
|1
|3
|7.TRABZONSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|8.EMS YAPI SİVASSPOR
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|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.İSTANBULSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.TÜMOSAN KONYASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11.YILPORT SAMSUNSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12.GALATASARAY
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|13.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|15.ÇAYKUR RİZESPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|16.GAZİANTEP FK
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|17.BITEXEN ANTALYASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|1
|0
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|1
|0
|2
|-2
|0
|20.PENDİKSPOR FUTBOL
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
18 Ağustos Cuma:
21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park)
19 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)
21.45 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
20 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor (Kalyon)
21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş Park)
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Eryaman)