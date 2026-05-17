Kasımpaşa Süper Lig'in final haftasında Galatasaray'ı 1-0 yendi

- Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ali Yanar, Arous, Becao, Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Cafu, Kerem Demirbay, Diabate (Dk. 80 Ben Ouanes), Benedyczak (Dk. 90+1 Gueye)

Galatasaray: Günay Güvenç (Dk. 46 Batuhan Şen), Boey (Dk. 78 Sallai), Arda Ünyay (Dk. 78 Jakobs), Singo, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Nhaga (Dk. 60 Ahmed Kutucu), Sane (Dk. 90+3 Can Armando Güner), İlkay Gündoğan (Dk. 90 Ada Yüzgeç), Lang, Icardi

Gol: Dk. 27 Benedyczak (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 90+4 Singo (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi.

53. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Lang'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Ali Yanar, meşin yuvarlağı çeldi.

60. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak, kaleci Batuhan Şen ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Batuhan, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.

80. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Singo'nun kafa vuruşunda top, üst direğe çarptıktan sonra kaleci Ali Yanar'ın sırtına çarparak kornere gitti.

88. dakikada Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Benedyczak'ın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Kaynak: AA / Can Öcal
