Eyüpspor ve Antalyaspor Golsüz Berabere Kaldı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Mücahid Adem Çelebi

ikas Eyüpspor : Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Mujakic, Umut Meraş, Kerem Demirbay, Legowski, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Thiam

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Samet Karakoç, Saric, Abdülkadir Ömür, Safuri, Van de Streek, Boli

Sarı kart: Dk. 39 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

2. dakikada Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktasının sağından Halil Akbunar'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter, meşin yuvarlağı uzanarak çelmeyi başardı.

10. dakikada soldan gelişen atakta Yalçın Kayan'ın arka direğe yaptığı ortaya kayarak dokunan Halil Akbunar'ın şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

17. dakikada ikas Eyüpspor net gol şansını kaçırdı. Sol kanattan gelişen atakta Serdar Gürler'in ceza sahası içine çevirdiği topa Thiam bekletmeden vuruşunu yaptı kaleci Abdullah Yiğiter, uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonunda devamında altıpas içine düşen topu Halil Akbunar kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada iki takım oyuncularından seken topu son olarak önünde bulan Legowski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter, uçarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

37. dakikada soldan Safuri'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Öte yandan karşılaşmaya Hesap.com Antalyaspor, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" pankartıyla çıktı.