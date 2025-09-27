Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Erelikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Umut Meraş, Seşlar, Draguş, ThiamGöztepe: Lis, Allan, Heilton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Erel

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Umut Meraş, Seşlar, Draguş, Thiam

Göztepe: Lis, Allan, Heilton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Juan, Janderson

Sarı kartlar: Dk. 1 Thiam, Dk. 42 Umut Meraş (ikas Eyüpspor), Dk. 3 Dennis (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

31. dakikada Felipe'nin ceza sahası dışına çıkarak müdahale ettiği topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top auta çıktı.

33. dakikada orta sahada kaptığı topla hareketlenen Draguş'un soldan içeri çevirdiği topa kale önünde Thiam dokunamadı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

39. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrasında ceza sahasına gelen topu Juan kaleye gönderdi, savunmadan seken topa Allan altıpas içinde kafayla vurdu, kalecinin çelerek üst direkten geri dönen topa Allan bir kez daha vurdu, savunma gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.