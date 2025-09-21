Kasımpaşa ve Fenerbahçe Berabere Kaldı
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Mehmet Kısal
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous (Dk. 78 Cem Üstündağ), Owusu, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes (Dk. 90+3 Fall), Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Dk. 62 Diabate), Gueye
Fenerbahçe : Ederson, Semedo (Dk. 59 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 46 Bartuğ Elmaz), İrfan Can Kahveci (Dk. 72 Cenk Tosun), Talisca (Dk. 59 En-Nesyri), Asensio (Dk. 72 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu
Goller: Dk. 3 Asensio ( Fenerbahçe ), Dk. 64 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 45 Cafu (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ali Yavuz Kol, Dk. 45+3 Winck, Dk. 90+7 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 90+7 Oosterwolde ( Fenerbahçe )
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
53. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte bulunan Gueye'nin vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı önledi.
64. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Owusu'nun kullandığı taç atışında topla buluşan Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına doğru ortasını açtı. Hajradinovic'in penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
72. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Skriniar, topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
86. dakikada Ben Ouanes'in pasında sol kanatta topla buluşan Owusu'nun ortasında arka direkteki Gueye kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top üstten auta çıktı.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.