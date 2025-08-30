Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ozan Ergün, Gökhan Barcın, Ogün KamacıKasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong (Dk. 62 Cafu), Baldursson (Dk. 88 Berk Can Yıldızlı), Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde (Dk.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ozan Ergün, Gökhan Barcın, Ogün Kamacı
Kasımpaşa : Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong (Dk. 62 Cafu), Baldursson (Dk. 88 Berk Can Yıldızlı), Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Ben Ouanes, Gueye
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Abena, Arda Kızıldağ, Sorescu, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Rodrigues, Kozlowski (Dk. 77 Ndiaye), Maxim (Dk. 90+2 Bacuna), Lungoyi (Dk. 59 Boateng)
Goller: Dk. 13 Melih Kabasakal, Dk. 30 Lungoyi, Dk. 74 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Dk. 70 Gueye, Dk. 87 Hajradinovic (Penaltıdan) ( Kasımpaşa )
Sarı kartlar: Dk. 15 Atakan Müjde, Dk. 72 Hajradinovic, Dk. 90+6 Opoku, 90+8 Ali Yavuz Kol ( Kasımpaşa ), Dk. 53 Mustafa Burak Bozan, Dk. 60 Kozlowski, Dk. 62 Melih Kabasakal, Dk. 83 Semih Güler (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.
58. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ben Ouanes'in ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın gerisinde iyi yükselen Gueye, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.
74. dakikada Gaziantep FK farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde altıpasın hemen gerisindeki Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top uzak köşeden filelerle buluştu: 1-3.
79. dakikada orta sahada rakibinden topu kazanan Boateng'in ara pasıyla hızla ceza sahasına çaprazdan giren Sorescu'nun şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
85. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Espinoza'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda hakem Ozan Ergün, Arda Kızıldağ'ın topa eliyle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. 87'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı kalenin ortasına vurarak ağları havalandırdı: 2-3.
Gaziantep FK, mücadeleyi 3-2 kazandı.