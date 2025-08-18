Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Bilal Gölen
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck (Dk. 67 Cem Üstündağ), Opoku, Szalai, Ben Ouanes, Baldursson (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Fall, Cafu (Dk. 73 Atakan Müjde), Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Dk. 73 Yusuf Barası), Gueye
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+6 Ozan Tufan), Okay Yokuşlu, Folcarelli, Visça (Dk. 65 Zubkov), Olaigbe (Dk. 86 Mendy), Augusto (Dk. 86 Cham), Onuachu (Dk. 65 Sikan)
Gol: Dk. 75 Augusto (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Winck, Dk. 85 Atakan Müjde ( Kasımpaşa ), Dk. 76 Mustafa Eskihellaç, Dk. 79 Sikan (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
56. dakikada Visça'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Savic meşin yuvarlağı altıpas içindeki Onuachu'ya indirdi. Nijeryalı santrforun yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak çizgi üzerindeki takım arkadaşı Folcarelli'den döndü.
75. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sikan'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Augusto, altıpasa düşen topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1
90. dakikada Mendy'nin ceza yayının sağından plasesinde, top az farkla auta çıktı.
Müsabaka, Karadeniz temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.