Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Anıl Usta, Ogün Kamacı

Kasımpaşa : Sinan Bolat, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Opoku, Yasin Özcan, Cafu, Can Keleş, Hajradinovic, Yusuf İnci, Ben Ouanes, Fall

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Furkan Bayır, Miroshi, Dennis, Ogün Bayrak, Nielsen, Ahmet Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Emersonn

Gol: Dk. 33 Ahmet Ildız (Penaltıdan) (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Kasımpaşa-Göztepe maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Can Keleş, yayın üzerindeki Hajradinovic'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda topu kaleci Lis kontrol etti.

29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ogün Bayrak'ın altıpasın sağından içeriye çevirdiği topu Taylan Utku Aydın uzaklaştırmak istedi. Emersonn'un kısa düşen meşin yuvarlağa ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Taylan, kale çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla müdahale etti ve top kornere çıktı.

31. dakikada Göztepe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Opoku ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Heliton yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi.

33. dakikada penaltıyı kullanan Ahmet Ildız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Kasımpaşa'da İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, lacivert-beyazlı formayla son maçına çıktı. Milli futbolcu, kaptan olarak sahada yer aldı.