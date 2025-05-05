Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halil Umut Meler, Murat Temel, Ali Can AlpKasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Dk.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Temel, Ali Can Alp
Kasımpaşa : Gianniotis, Espinoza (Dk. 87 Winck), Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes, da Costa
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan (Dk. 65 Mendy), Lundstram, Zubkov (Dk. 82 Cham), Nwakaeme (Dk. 82 Visca), Sikan (Dk. 65 Enis Destan), Banza
Goller: Dk. 18 Batagov (Kendi kalesine) ( Kasımpaşa ), Dk. 47 Sikan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Sikan, Dk. 80 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 42 Yasin Özcan, Dk. 63 Piatkowski, Dk. 88 Winck, Dk. 90+1 Aytaç Kara ( Kasımpaşa )
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka, 1-1 berabere tamamlandı.
47. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Sikan, yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
56. dakikada Hajradinovic'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın kaleci Muhammet Taha Tepe ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
57. dakikada soldan son çizgiye inen Rodrigues'in içeriye çevirdiği topa da Costa'nın altıpasın önünden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak, uzak direğin yanından kornere çıktı.
63. dakikada Hajradinovic'in yerden pasında topla buluşan Aytaç Kara'nın sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Muhammet Taha Tepe'den seken top, Batagov'un koluna çarptı. Hajradinovic'in dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90. dakikada Trabzonspor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Cham'ın rakip yarı alanın ortasından kullandığı serbest atışta arka direkte Okay Yokuşlu, topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Batagov'un arka direğe çevirdiği meşin yuvarlağa ayağını sokan Banza, topu filelere gönderdi. VAR'da incelenen pozisyonda, Okay'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.