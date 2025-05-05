Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Temel, Ali Can Alp

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes, da Costa

Trabzonspor : Muhammet Taha Tepe, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Lundstram, Zubkov, Nwakaeme, Sikan, Banza

Gol: Dk. 18 Batagov (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 18 Sikan (Trabzonspor), Dk. 42 Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan çıkardığı şutta kaleci Muhammet Taha Tepe gole izin vermedi.

11. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı kornerde Yasin Özcan'ın altıpas çizgisinden yaptığı kafa vuruşunda, yere çarparak seken topu kaleci Muhammet Taha Tepe kornere çeldi.

18. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağdan pasında Aytaç Kara'nın ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta top Batagov'a çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada lacivert-beyazlılar ikinci gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ben Ouanes, topu kontrol ettikten sonra kaleci Muhammet'ten sıyrıldı. Vuruş açısını kaybeden Tunuslu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumda bulunan Aytaç Kara'ya çıkardı. Aytaç'ın bekletmeden çıkardığı şutta Mustafa Eskihellaç, kale çizgisi önünde topa müdahale ederek kornere çeldi.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi ile babası da müsabakayı tribünden takip etti. Bordo-mavili taraftarlar, Minguzzi için tribünlerde, "Düşleri asi bordo loş mavi selam sana Ahmet Minguzzi" pankartını açtı.