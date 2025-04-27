Futbol: Trendyol Süper Lig

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Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Hüseyin Aylakikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Hüseyin Aylak

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Dk. 30 Caner Erkin), Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Emre Mor, Emre Akbaba, Ampem, Thiam

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Sallai, Osimhen

Gol: Dk. 29 Sallai (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 36 Frankowski (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki ikas Eyüpspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı sarı kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Yunus Akgün, penaltı noktası üzerinde bulunan Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta top, yan direğe çarpıp auta çıktı.

18. dakikada Lemina'nın soldan ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle önüne alan Sallai, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Macar futbolcunun vuruşunda Berke, ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

27. dakikada Ampem'in ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Muslera, soluna yatarak topu kontrol etti.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas gerisinde bulunan Osimhen'in vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Arka direğe hareketlenen Sallai, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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