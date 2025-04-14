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ikas Eyüpspor, Adana Demirspor'u 6-0 Yenerek Farklı Galibiyet Elde Etti

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ikas Eyüpspor, Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Maçta Emre Akbaba’nın 2 gol attığı, Thiam ve Umut Bozok'un da gol katkısı sağladığı görüldü. Eyüpspor'un gollerinin yanı sıra, Tayfur Bingöl ve Halil Akbunar da maça damga vuran isimler arasında yer aldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal (Dk. 58 Stepanenko), Robin Yalçın, Claro (Dk. 58 Hüseyin Maldar), Umut Meraş, Emre Akbaba (Dk. 75 Hamza Akman), Tayfur Bingöl, Yalçın Kayan (Dk. 46 Vezo), Caner Erkin, Thiam (Dk. 64 Halil Akbunar), Umut Bozok

Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Dk. 58 Murat Eser), Arda Kurtulan, Burhan Ersoy (Dk. 46 Aimbetov), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak (Dk. 76 Fougeu), Maestro, İzzet Çelik (Dk. 70 Aksel Aktaş), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı (Dk. 70 Osman Kaynak), Ozan Demirbağ

Goller: Dk. 10 Thiam, Dk. 21 ve 50 Emre Akbaba, Dk. 30 Umut Bozok, Dk. 79 Tayfur Bingöl, Dk. 87 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 İzzet Çelik, Dk. 82 Aksel Aktaş (Adana Demirspor), Dk. 61 Vezo, Dk. 86 Hüseyin Maldar, Dk. 89 Stepanenko (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçta ikas Eyüpspor, Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.

50. dakikada Caner Erkin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Thiam'ın pasında topla buluşan Umut Bozok altı pastan arka direkteki Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre Akbaba düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0

79. dakikada Caner Erkin'in sağdan ortaladığı topa Tayfur Bingöl ceza sahası içinde kafayla vurarak skoru 5-0'a getiren golü attı.

87. dakikada skor 6-0 oldu. Sağ taraftan Caner Erkin'in ortasında Hamza Akman'ın vuruşunda kalecinin direk dibinden çıkardığı topu savunma uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 6-0

ikas Eyüpspor karşılaşmayı 6-0 kazandı.

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Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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