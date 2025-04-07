Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Murat AltanKasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 65 Cafu), Espinoza, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 77 Brekalo), Ben Ouanes, Rodrigues, Can Keleş, FallBeşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Dk.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Murat Altan
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 65 Cafu), Espinoza, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 77 Brekalo), Ben Ouanes, Rodrigues, Can Keleş, Fall
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Dk. 17 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Oxlade-Chamberlain (Dk. 82 Arroyo), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 46 Rashica), Muçi (Dk. 72 Salih Uçan), Immobile (Dk. 46 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 14 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 90 Gedson Fernandes (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 44 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 13 Ben Ouanes, Dk. 51 Rodrigues, Dk. 54 Opoku, Dk. 88 Brekalo, Dk. 89 Cafu (Kasımpaşa), Dk. 24 Svensson (Beşiktaş)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı.
53. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Espinoza'nın pasıyla Ben Ouanes ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Oyuncunun pasıyla penaltı noktası yakınında meşin yuvarlağı önünde bulan Aytaç Kara'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
68. dakikada sol kanattan Ben Ouanes'in penaltı noktasının üzerine çevirdiği topa Aytaç Kara'nın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.
79. dakikada Kasımpaşa atağında rakip yarı sahanın ortasından Cafu'nun sert şutunda, top az farkla auta gitti.
82. dakikada ceza sahası sol çaprazından Brekalo'nun ortasında Fall'un kale önünde yaptığı kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
86. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
88. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Salih Uçan, Brekalo'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada penaltıda topun başına geçen Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelerle buluşturdu: 1-1
90+4. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde kafalardan seken topu ceza sahası sol çaprazından önünde bulan Cafu'nun sert şutunda, savunmada Svensson altıpas içinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Müsabaka 1-1 berabere bitti.