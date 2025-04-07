Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Murat AltanKasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Espinoza, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Rodrigues, Can Keleş, FallBeşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Dk.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Murat Altan
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Espinoza, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Rodrigues, Can Keleş, Fall
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Dk. 17 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Immobile
Gol: Dk. 14 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 44 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 13 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 24 Svensson (Beşiktaş)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Fall'un ceza sahası sol çaprazından geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Ben Ouanes'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Mert Günok'un bacakları arasından ağlarla buluştu.
22. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta alanda kazanılan topun ardından Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Kasımpaşa, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.