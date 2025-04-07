Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın freni iyice patladı! Çin'i tehdit edip isteğini açıkladı
Audi, Trump'ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

Askıya aldılar! Trump'ın gümrük vergileri, otomobil devini vurdu
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti

30 yıl sonra kazandığı yerde CHP'ye şok! Belediye başkanı istifa etti
Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti

Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti

Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Murat AltanKasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Espinoza, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Rodrigues, Can Keleş, FallBeşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Murat Altan

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Espinoza, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Rodrigues, Can Keleş, Fall

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Dk. 17 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Immobile

Gol: Dk. 14 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 44 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 13 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 24 Svensson (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

14. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Fall'un ceza sahası sol çaprazından geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Ben Ouanes'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Mert Günok'un bacakları arasından ağlarla buluştu.

22. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta alanda kazanılan topun ardından Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Kasımpaşa, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.