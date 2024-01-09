Kasımpaşa-RAMS Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Serdar Gürler'in golüyle Başakşehir öne geçti. İlk yarıda Kasımpaşa beraberlik golüne yaklaştı ancak sonuç değişmedi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Burak Pakkan, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Yasin Özcan, Taylan Aydın, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Gomis, da Costa
RAMS Başakşehir : Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Keny
Gol: Dk. 25 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir )
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
25. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği topu Berkay Özcan kontrol etti. Berkay geriden gelen Deniz'e, Deniz de Serdar'a pasını attı. Serdar'ın şutunda, Kasımpaşa savunmasında Taylan'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
38. dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne yaklaştı. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Fall ceza sahasına girdi. Fall'un sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
39. dakikada Kasımpaşa ceza sahasına giren Serdar Gürler şık bir pasla topu Emirhan'a bıraktı. Emirhan da geriden gelen Deniz'e pasını gönderdi. Deniz'in şutunda kaleye giden top, Kasımpaşa savunmasında Ben Ouanes'e çarpıp kornere gitti.
Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.