Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün KamacıKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, NgoyMondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Ngoy

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Boa Morte, Cardoso, Thiam, Kemen

Goller: Dk. 12 Ali Karimi, Dk. 27 Sadık Çiftpınar (Kendi kalesine), Dk. 44 Boa Morte (Mondihome Kayserispor ), Dk. 36 Fall (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısını, konuk takım 3-1 önde tamamladı.

5. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Özcan'ın sol kanattan yerden pasında Hajradinovic, ceza yayı üzerinde kontrol ettiği topu sağındaki Ben Ouanes'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun soldan kullandığı kornerde Ali Karimi'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

18. dakikada Yasin Özcan'ın sol çaprazdan yerden ortasına Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal, topu iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Boa Morte'nin sağdan ortasında Sadık Çiftpınar'ın ceza sahası içinde yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

36. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte Gökhan Gül topu kafayla indirdi. Gökhan Sazdağı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı önünde bulan Fall, ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi: 1-2.

44. dakikada Kayserispor üçüncü kez fileleri havalandırdı. Ceza sahası içinde Hajradinovic'in hatası sonucunda araya giren ve topu kapan Boa Morte, altıpasın sağından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

45+4. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden çıkardığı sert şutta top üst direkten döndü.

Kayserispor, soyunma odasına 3-1 üstün gitti.