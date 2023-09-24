Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Belhanda'nın Winck'e ceza sahası içinde topsuz alanda yaptığı müdahaleyi hakem Yasin Kol penaltı olarak değerlendirdi.

51. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'in solundan ağlara gitti. 2-0

53. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N'goy'un dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'den kornere gitti.

77. dakikada Nani'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis oyun alanına çeldi. Dönen topa hareketlenen Yusuf Erdoğan'a Duhan Aksu'nun ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucu Yusuf Erdoğan yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, bu pozisyonu direkt penaltı olarak değerlendirdi. Ardından pozisyonu VAR'da yeniden inceleyen hakem Kol, penaltı kararını doğruladı.

80. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Tuğberk Curbay, Anıl Usta

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omeruo, Yasin Özcan (Duhan Aksu dk. 74), Gökhan Gül (Bastien dk. 60), Aytaç Kara (Selim Dilli dk. 74), Ben Ouanes, Gomis, Hajradinovic (Saddiki dk. 85), Ngoy

Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Muhammed Ayeş, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon (Tayfun Aydoğan dk. 66), Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dorukhan Toköz dk. 66), Yusuf Sarı (Magomedaliev dk. 24), Yusuf Erdoğan, Belhanda (Nani dk. 57), Niang (Zeneli dk. 57)

Yedekler: İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Abdulsamet Burak, Yusuf Barasi, Balotelli

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

Goller: Aytaç Kara (dk. 25 ve 51 pen.) (Kasımpaşa), Yusuf Erdoğan (dk. 80 pen.) (Adana Demirspor)

Kırmızı kartlar: Ertaç Özbir (dk. 19), Stambouli (dk. 45+7), Rodrigues (maç sonunda) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Omeruo, Kemal Özdeş (Teknik direktör), Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) - İSTANBUL