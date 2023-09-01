Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu, Gökhan Gül, Ben Ouannes, Hajradinovic, Aytaç Kara, Erdem Çetinkaya, Fall

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Benkovic, Larsen, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Enis Destan

Goller: Dk. 15 Enis Destan, Dk. 28 Bardhi, Dk. 45+4 Benkovic (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Winck, Dk. 41 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 43 Doğucan Haspolat (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Kasımpaşa-Trabzonspor müsabakasının ilk yarısı, bordo-mavili ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Ben Ouannes, son çizgiyi inip yerden kale sahasına hareketlenen Erdem Çetinkaya'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

15. dakikada Trabzonspor golü buldu. Larsen'in soldan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasından seken top ceza sahası içindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan kale sahasına gönderdiği ortada Enis Destan yükselerek kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.

28. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağdan ceza yayı önüne gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir Ömür, arkadan atağa destek veren Bardhi'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından plase vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 0-2.

45+4. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Soldan kazanılan korner atışında Abdülkadir Ömür kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Benkovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderen isim oldu: 0-3.

Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.