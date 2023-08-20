Futbol: Trendyol Süper Lig
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Stat: Beşiktaş ParkHakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün KamacıBeşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 61 Rashica), Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 71 Rebic), Salih Uçan (Dk. 89 Demir Ege Tıknaz), Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 61 Chamberlain), Aboubakar (Dk.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 61 Rashica), Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 71 Rebic), Salih Uçan (Dk. 89 Demir Ege Tıknaz ), Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 61 Chamberlain), Aboubakar (Dk. 89 Onana)
Pendikspor: Erdem Canpolat, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, Sequeira, Vukovic, Gökcan Kaya (Dk. 76 Görkem Bitin), Halil Akbunar (Dk. 84 Çekiçi), Diaby (Dk. 46 Romero), İbrahim Akdağ (Dk. 61 Hasan Kılıç), Eze (Dk. 61 Thuram)
Goller: Dk. 12 Colley (Beşiktaş), Dk. 90+4 Romero (Penaltıdan) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Serkan Asan, Dk. 90+7 Welinton, Dk. 90+8 Vukovic (Pendikspor), Dk. 81 Rashica, Dk. 90+8 Mert Günok ve Onur Bulut (Beşiktaş), Rebic (Maçın ardından)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
58. dakikada hızlı gelişen atakta soldan Muleka'nın pasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın gelişine sert şutunda top kaleciden oyun alanına döndü.
79. dakikada Rashica'nın ceza sahası içinde pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Chamberlain'in vuruşunda meşin yuvarlak Erdem'in ayaklarıyla müdahalesiyle kornere gitti.
90+3. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Thuram, ceza sahası içinde Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kalınca pozisyonu VAR'da izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada topun başına geçen Romero, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
90+6. dakikada soldan Rebic'in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Demir Ege Tıknaz'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.