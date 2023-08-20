Futbol: Trendyol Süper Lig
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Stat: Beşiktaş ParkHakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün KamacıBeşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Fernandes, Onur Bulut, Muleka, AboubakarPendikspor: Erdem Canpolat, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, Sequeira, Vukovic, Gökcan Kaya, Halil...
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
Pendikspor: Erdem Canpolat, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, Sequeira, Vukovic, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Diaby, İbrahim Akdağ, Eze
Gol: Dk. 12 Colley (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 11 Serkan Asan (Pendikspro)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
9. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kalecinin beklemediği anda Masuaku'nun sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası solundan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada ani gelişen atakta Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, içeri girdikten sonra 2 rakibinden sıyrıldı. Şut açısı kapanan Portekizli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
26. dakikada Rosier'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.