Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Duarte, Edgar Ie, Lima, Karzev (Dk. 39 Keny), Berkay Özcan, Aleksic, Pelkas, Serdar Gürler, Piatek

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Adnan Uğur, Can Keleş, Mendes, Lasagna

Goller: Dk. 6 Mendes, Dk. 30 Muhammed Şengezer (Kendi kalesine) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 28 Karzev, Dk. 32 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir), Dk. 38 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan VavaCars Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

6. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rohden'in pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Mendes, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Mendes'in soldan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak penaltı noktası gerisindeki Ceccherini'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada kırmızı-siyahlılar farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Adnan Uğur, Edgar Ie'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayına kadar sokuldu. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak önde direğe sonra yeniden Muhammed'e çarparak ağlara gitti: 0-2.

39. dakikada Pelkas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta oyuna yeni giren Keny, altıpas önünden yükseldi. Bu oyuncunun kafayla vurduğu top kaleci Dituro'da kaldı.

45+1. dakikada Şener'in uzun pasında soldan hareketlenen Serdar Gürler, son çizgide topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Serdar, yerden bir şut çıkardı. Kaleci Dituro'yu geçen meşin yuvarlağı savunmadaki Ceccherini çizgi üzerinde kornere attı.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.