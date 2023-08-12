MKE Ankaragücü: 3-2

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

KASIMPAŞA: Gianniotis - Winck, Omeruo, Duhan Aksu, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Gomis (Dk. 77 Erdem Çetinkaya), Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall

MKE ANKARAGÜCÜ: Gikiewicz - Mujakic, Atakan Çankaya (Dk. 71 Cephas ), Radakovic, Hanousek (Dk. 71 Alper Uludağ), Djokanovic (Dk. 79 Pedrinho), Tolga Ciğerci (Dk. 72 Cem Türkmen), Kitsiou, Beridze (Dk.46 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu, Sowe

GOLLER: Dk. 30 Aytaç Kara, Dk. 69 Fall, Dk. 90+3 Ben Ouanes ( Kasımpaşa ) – Dk. 73 Efkan Bekiroğlu, Dk. 78 Cephas (MKE Ankaragücü )

SARI KART: Ben Ouannes ( Kasımpaşa )

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada Aytaç Kara, 69'uncu dakikada Fall ve 90+3'üncü dakikada Ben Ouanes kaydetti. MKE Ankaragücü'nün maçtaki golleri 73'üncü dakikada Efkan Bekiroğlu ve 78'inci dakikada Cephas'tan geldi.

16'ncı dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sol kantta topla buluşan Gomis, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hajradinovic'i gördü. Bu oyuncunun sağ çaprazdan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gikiewicz gole izin vermedi.

20'nci dakikada Efkan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'un ayağının ucuyla dokunduğu top kaleci Gianniotis'ten sekip ceza sahası içinde Efkan'ın önünde kaldı. Kasımpaşa'da Gökhan Gül son anda yatarak yaptığı müdahaleyle Efkan'a şut şansı vermedi.

30'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Aytaç Kara'nın kale önüne kestiği topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak doğrudan ağlara gitti: 1-0.

38'inci dakikada Tolga Ciğerci'nin uzak mesafeden şutunda savunmaya çarpan top ceza sahası içindeki Sowe'a pas oldu. Topu göğsüyle önüne alan Sowe'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda aldı.

43'üncü dakikada Ben Ouanes'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

45+1'inci dakikada Sowe'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Djokanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

45+3'üncü dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic, savunma arasına sarkan Fall'ı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın ayağının ucuyla yaptığı vuruşta kaleci Gikiewicz gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

69'uncu dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkarttı. Atakan'ın hatalı pası sonrasında topla buluşan Hajradinovic bekletmeden savunma arkasına sarkan Fall'ı gördü. Fall, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

73'üncü dakikada Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.

75'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Gül'ün şutunda top üst direkten auta gitti.

78'inci dakikada Ankaragücü eşitliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Alper Uludağ'ın vuruşunda top kaleci Gianniotis'ten döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Cephas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

90+1'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic'in vuruşunda top direkten döndü. Dönen topta Fall'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gikiewicz gole izin vermedi. Seken topu bir kez daha kovalayan Fall'ın vuruşunda Ankaragücü savunması son anda ayak koyarak kornere gönderdi.

90+3'üncü dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ben Ouanes, meşin yuvarlağı önüne aldıktan sonra yaptığı şık vuruşla ağlara gönderdi: 3-2.

Müsabaka ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.