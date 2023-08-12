Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Tuncer Duhan Aksu, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Hajradinovic, Fall, Gomis

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Radakovic, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci, Dokanovic, Hanousek, Beridze, Efkan Bekiroğlu, Sowe

Gol: Dk. 30 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında devre arasına 1-0 önde girdi.

16. dakikada hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Gomis'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hajradinovic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Gikiewicz soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

20. dakikada Efkan'ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Sowe, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldı. Zamanında çıkarak açıyı kapatan Yunan file bekçisi, topa müdahale etti. Penaltı noktasına gelen meşin yuvarlağa Efkan hareketlenirken bu kez savunmadaki Gökhan tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada lacivert-beyazlılar öne geçti. Sol kanatta taç çizgisi yakınından kazanılan serbest vuruşu Aytaç kullandı. Bu oyuncunun kale önüne sert gönderdiği meşin yuvarlak yerden sekerek ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada Tolga'nın ortasında göğsüyle topu kontrol eden Sowe iki rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpas içi sol çaprazdan şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

43. dakikada Ben Ouanes'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Winck'in sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

45+1. dakikada Dokanovic'in ceza sahası dışından şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geldi.

45+2. dakikada Hajradinovic'in pasına kendi yarı sahasından hareketlenen Fall, tüm yarı sahayı geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Gikiewicz zamanında çıkarak meşin yuvarlağı çıkardı.

İlk yarı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.