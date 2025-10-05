Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.

Haftaya lider giren Sipay Bodrum FK, günün son maçında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenerek puanını 20'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

Zirve takipçilerinden Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenerek puanını 19'a yükseltti.

Atko Grup Pendikspor evinde Adana Demirspor'u 3-0, Arca Çorum FK ise sahasında Manisa FK'yi 3-1 yenerek puanlarını 18'e çıkaran takımlar oldu.

Dokuz maç sonunda 3 galibiyet ve 6 beraberlikle 15 puanı bulunan Erzurumspor FK, ligde mağlubiyet yaşamayan tek takım olma ünvanını sürdürdü.

Ligde galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor, bu hafta da 3 puan hasretini dindiremedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 10. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Boluspor-Esenler Erokspor: 1-3

Arca Çorum FK-Manisa FK: 3-1

Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor: 3-0

Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: 2-1

Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 4-1

SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor: 1-2

Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor: 2-1

Özbelsan Sivasspor-Serikspor: 0-0

Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 5-0

Puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P 1.SİPAY BODRUM FK 9 6 2 1 24 8 16 20 2.ESENLER EROKSPOR 9 6 1 2 27 11 16 19 3.ATKO GRUP PENDİKSPOR 9 5 3 1 18 8 10 18 4.ARCA ÇORUM FK 9 5 3 1 15 8 7 18 5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 9 5 2 2 16 12 4 17 6.AMED SPORTİF FAALİYETLER 9 5 1 3 23 14 9 16 7.ERZURUMSPOR FK 9 3 6 0 16 9 7 15 8.BANDIRMASPOR 9 4 2 3 14 11 3 14 9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 9 3 4 2 9 7 2 13 10.SERİKSPOR 9 3 4 2 8 12 -4 13 11.ÖZBELSAN SİVASSPOR 9 3 3 3 13 9 4 12 12.BOLUSPOR 9 3 3 3 15 13 2 12 13.İSTANBULSPOR 9 2 5 2 11 11 0 11 14.SAKARYASPOR 9 3 2 4 12 20 -8 11 15.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 9 2 4 3 10 12 -2 10 16.MANİSA FK 9 2 2 5 13 19 -6 8 17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 9 2 2 5 6 13 -7 8 18.SMS GRUP SARIYER 9 1 1 7 7 14 -7 4 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 9 0 3 6 9 25 -16 3 20.ADANA DEMİRSPOR 9 0 1 8 4 34 -30 -17

NOT: Adana Demirspor'a 18 puan silme cezası verildi.

10. hafta

17 Ekim Cuma:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

18 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK (Mersin)

19 Ekim Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)

20 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)