Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.
Haftaya lider giren Sipay Bodrum FK, günün son maçında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenerek puanını 20'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
Zirve takipçilerinden Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenerek puanını 19'a yükseltti.
Atko Grup Pendikspor evinde Adana Demirspor'u 3-0, Arca Çorum FK ise sahasında Manisa FK'yi 3-1 yenerek puanlarını 18'e çıkaran takımlar oldu.
Dokuz maç sonunda 3 galibiyet ve 6 beraberlikle 15 puanı bulunan Erzurumspor FK, ligde mağlubiyet yaşamayan tek takım olma ünvanını sürdürdü.
Ligde galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor, bu hafta da 3 puan hasretini dindiremedi.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 10. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Boluspor-Esenler Erokspor: 1-3
Arca Çorum FK-Manisa FK: 3-1
Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor: 3-0
Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: 2-1
Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 4-1
SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor: 1-2
Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor: 2-1
Özbelsan Sivasspor-Serikspor: 0-0
Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 5-0
Puan durumu
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SİPAY BODRUM FK
|9
|6
|2
|1
|24
|8
|16
|20
|2.ESENLER EROKSPOR
|9
|6
|1
|2
|27
|11
|16
|19
|3.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|9
|5
|3
|1
|18
|8
|10
|18
|4.ARCA ÇORUM FK
|9
|5
|3
|1
|15
|8
|7
|18
|5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|9
|5
|2
|2
|16
|12
|4
|17
|6.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|9
|5
|1
|3
|23
|14
|9
|16
|7.ERZURUMSPOR FK
|9
|3
|6
|0
|16
|9
|7
|15
|8.BANDIRMASPOR
|9
|4
|2
|3
|14
|11
|3
|14
|9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|9
|3
|4
|2
|9
|7
|2
|13
|10.SERİKSPOR
|9
|3
|4
|2
|8
|12
|-4
|13
|11.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|9
|3
|3
|3
|13
|9
|4
|12
|12.BOLUSPOR
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|2
|12
|13.İSTANBULSPOR
|9
|2
|5
|2
|11
|11
|0
|11
|14.SAKARYASPOR
|9
|3
|2
|4
|12
|20
|-8
|11
|15.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|9
|2
|4
|3
|10
|12
|-2
|10
|16.MANİSA FK
|9
|2
|2
|5
|13
|19
|-6
|8
|17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|9
|2
|2
|5
|6
|13
|-7
|8
|18.SMS GRUP SARIYER
|9
|1
|1
|7
|7
|14
|-7
|4
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|9
|0
|3
|6
|9
|25
|-16
|3
|20.ADANA DEMİRSPOR
|9
|0
|1
|8
|4
|34
|-30
|-17
10. hafta
17 Ekim Cuma:
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)
18 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor (Van Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK (Mersin)
19 Ekim Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)
16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)
20 Ekim Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)