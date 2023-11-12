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Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

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Trendyol 1. Lig'de 12. hafta tamamlandı.

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde 4 karşılaşma yapıldı. Sakaryaspor, deplasmanda Boluspor'u 3-2, Teksüt Bandırmaspor ise dış sahada Manisa FK'yi 2-0 yendi. Erzurumspor FK de konuk ettiği Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçti.

Günün son maçında Kocaelispor, uzatmalarda bulduğu golle Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yendi.

Haftayı 7-1'lik Altay galibiyetiyle kapatan Eyüpspor, 10. galibiyetini aldı ve puanını 30'a yükseltti. İstanbul temsilcisi, en yakın rakibi Kocaelispor'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 12. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-2

Ankara Keçiörengücü- Bodrum FK: 1-1

Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor: 3-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor: 0-1

Altay-Eyüpspor: 1-7

Boluspor-Sakaryaspor: 2-3

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-2

Erzurumspor FK-Göztepe: 3-2

Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: 2-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR1210023392430
2.KOCAELİSPOR128222012826
3.TEKSÜT BANDIRMASPOR127411761125
4.GENÇLERBİRLİĞİ126421612422
5.BODRUM FK126331610621
6.GÖZTEPE12624138520
7.SAKARYASPOR125431412219
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ125341111018
9.ERZURUMSPOR FK12444129316
10.AHLATCI ÇORUM FK124261716114
11.MANİSA FK123541413114
12.BOLUSPOR12345913-413
13.ADANASPOR124081118-712
14.ÜMRANİYESPOR123361017-712
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR12255815-711
16.TUZLASPOR123271122-1111
17.BITEXEN GİRESUNSPOR12237816-89
18.ALTAY12129728-215

Gelecek haftanın programı

Trendyol 1. Lig'e 1 hafta milli maç arası verilecek. Programı henüz açıklanmayan 13. haftada yapılacak maçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Bodrum FK- Adanaspor (Bodrum İlçe)

Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)

Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak)

Kaynak: AA / Spor

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