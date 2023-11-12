Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde 4 karşılaşma yapıldı. Sakaryaspor, deplasmanda Boluspor'u 3-2, Teksüt Bandırmaspor ise dış sahada Manisa FK'yi 2-0 yendi. Erzurumspor FK de konuk ettiği Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçti.

Günün son maçında Kocaelispor, uzatmalarda bulduğu golle Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yendi.

Haftayı 7-1'lik Altay galibiyetiyle kapatan Eyüpspor, 10. galibiyetini aldı ve puanını 30'a yükseltti. İstanbul temsilcisi, en yakın rakibi Kocaelispor'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 12. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-2

Ankara Keçiörengücü- Bodrum FK: 1-1

Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor: 3-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor: 0-1

Altay-Eyüpspor: 1-7

Boluspor-Sakaryaspor: 2-3

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-2

Erzurumspor FK-Göztepe: 3-2

Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: 2-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 12 10 0 2 33 9 24 30 2.KOCAELİSPOR 12 8 2 2 20 12 8 26 3.TEKSÜT BANDIRMASPOR 12 7 4 1 17 6 11 25 4.GENÇLERBİRLİĞİ 12 6 4 2 16 12 4 22 5.BODRUM FK 12 6 3 3 16 10 6 21 6.GÖZTEPE 12 6 2 4 13 8 5 20 7.SAKARYASPOR 12 5 4 3 14 12 2 19 8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 12 5 3 4 11 11 0 18 9.ERZURUMSPOR FK 12 4 4 4 12 9 3 16 10.AHLATCI ÇORUM FK 12 4 2 6 17 16 1 14 11.MANİSA FK 12 3 5 4 14 13 1 14 12.BOLUSPOR 12 3 4 5 9 13 -4 13 13.ADANASPOR 12 4 0 8 11 18 -7 12 14.ÜMRANİYESPOR 12 3 3 6 10 17 -7 12 15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 12 2 5 5 8 15 -7 11 16.TUZLASPOR 12 3 2 7 11 22 -11 11 17.BITEXEN GİRESUNSPOR 12 2 3 7 8 16 -8 9 18.ALTAY 12 1 2 9 7 28 -21 5

Gelecek haftanın programı

Trendyol 1. Lig'e 1 hafta milli maç arası verilecek. Programı henüz açıklanmayan 13. haftada yapılacak maçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Bodrum FK- Adanaspor (Bodrum İlçe)

Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)

Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak)