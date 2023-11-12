Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
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Trendyol 1. Lig'de 12. hafta tamamlandı.
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde 4 karşılaşma yapıldı. Sakaryaspor, deplasmanda Boluspor'u 3-2, Teksüt Bandırmaspor ise dış sahada Manisa FK'yi 2-0 yendi. Erzurumspor FK de konuk ettiği Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçti.
Günün son maçında Kocaelispor, uzatmalarda bulduğu golle Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yendi.
Haftayı 7-1'lik Altay galibiyetiyle kapatan Eyüpspor, 10. galibiyetini aldı ve puanını 30'a yükseltti. İstanbul temsilcisi, en yakın rakibi Kocaelispor'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligin 12. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-2
Ankara Keçiörengücü- Bodrum FK: 1-1
Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor: 3-1
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor: 0-1
Altay-Eyüpspor: 1-7
Boluspor-Sakaryaspor: 2-3
Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-2
Erzurumspor FK-Göztepe: 3-2
Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: 2-1
Puan durumu
Ligde tamamlanan 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|12
|10
|0
|2
|33
|9
|24
|30
|2.KOCAELİSPOR
|12
|8
|2
|2
|20
|12
|8
|26
|3.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|12
|7
|4
|1
|17
|6
|11
|25
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|6
|4
|2
|16
|12
|4
|22
|5.BODRUM FK
|12
|6
|3
|3
|16
|10
|6
|21
|6.GÖZTEPE
|12
|6
|2
|4
|13
|8
|5
|20
|7.SAKARYASPOR
|12
|5
|4
|3
|14
|12
|2
|19
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|12
|5
|3
|4
|11
|11
|0
|18
|9.ERZURUMSPOR FK
|12
|4
|4
|4
|12
|9
|3
|16
|10.AHLATCI ÇORUM FK
|12
|4
|2
|6
|17
|16
|1
|14
|11.MANİSA FK
|12
|3
|5
|4
|14
|13
|1
|14
|12.BOLUSPOR
|12
|3
|4
|5
|9
|13
|-4
|13
|13.ADANASPOR
|12
|4
|0
|8
|11
|18
|-7
|12
|14.ÜMRANİYESPOR
|12
|3
|3
|6
|10
|17
|-7
|12
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|12
|2
|5
|5
|8
|15
|-7
|11
|16.TUZLASPOR
|12
|3
|2
|7
|11
|22
|-11
|11
|17.BITEXEN GİRESUNSPOR
|12
|2
|3
|7
|8
|16
|-8
|9
|18.ALTAY
|12
|1
|2
|9
|7
|28
|-21
|5
Gelecek haftanın programı
Trendyol 1. Lig'e 1 hafta milli maç arası verilecek. Programı henüz açıklanmayan 13. haftada yapılacak maçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Bodrum FK- Adanaspor (Bodrum İlçe)
Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)
Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak)