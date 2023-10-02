Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde 7. hafta yapılan Göztepe-Adanaspor maçıyla kapandı. Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan müsabakayı sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı.

İlk 6 maçını kazanarak haftaya lider giren Eyüpspor, Sakaryaspor deplasmanında 2-0 kaybetti ve bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. İstanbul temsilcisi, 18 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan Teksüt Bandırmaspor ve Kocaelispor da 15'er puana çıkarak zirve takibine devam etti.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Bitexen Giresunspor-Altay: 0-0

Gençlerbirliği-Manisa FK: 1-1

Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: 2-1

Erzurumspor FK-Boluspor: 1-0

Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: 3-0

Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0

Göztepe-Adanaspor: 1-0

Puan durumu

Tamamlanan 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. EYÜPSPOR 7 6 0 1 16 4 12 18 2. TEKSÜT BANDIRMASPOR 7 4 3 0 11 4 7 15 3. KOCAELİSPOR 7 5 0 2 12 7 5 15 4. BODRUM FK 7 4 2 1 10 3 7 14 5. MANİSA FK 7 3 3 1 9 3 6 12 6. AHLATCI ÇORUM FK 7 4 0 3 10 6 4 12 7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 7 3 2 2 6 5 1 11 8. GENÇLERBİRLİĞİ 7 3 2 2 7 9 -2 11 9. ERZURUMSPOR FK 7 2 3 2 7 4 3 9 10. ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 7 2 3 2 6 8 -2 9 11. GÖZTEPE 6 2 2 2 4 4 0 8 12. SAKARYASPOR 7 2 2 3 5 7 -2 8 13. ADANASPOR 6 2 0 4 5 7 -2 6 14. BOLUSPOR 7 1 3 3 4 7 -3 6 15. BITEXEN GİRESUNSPOR 7 1 2 4 4 8 -4 5 16. ALTAY 7 1 2 4 5 11 -6 5 17. TUZLASPOR 7 1 1 5 4 17 -13 4 18. ÜMRANİYESPOR 7 0 2 5 2 13 -11 2

Gelecek haftanın programı

Ligde 6 Ekim Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak 8. haftanın programı şöyle:

6 Ekim Cuma:

20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)

19.00 Eyüpspor-Bodrum FK (Eyüp)

8 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ümraniyespor (Alsancak Mustafa Denizli)